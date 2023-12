El Banco Central sigue en modo comprador y afronta pago al FMI

El Banco Central sumó por séptimo día consecutivo dólares a sus reservas tras operar en el mercado de cambios con un saldo positivo de US$ 269 millones. De esta forma, acumuló US$ 1.562 millones desde la asunción de Javier Milei.

En el día posterior al anuncio de la total desregulación de la economía, el mercado de cambios operó sin grandes variaciones. El dólar blue, que según dijo el presidente dejará de ser ilegal, operó a la baja y cotizó a $975. En tanto, los dólares financieros recuperaron hacia el final de la jornada. El CCL cerró sin cambios en $947 y el MEP mejoró 1,6% y se vendió a un valor de $962.

Shutterstock

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 804,2 por unidad, con un volumen operado de US$ 417,2 millones en el segmento de contado y en el Rofex de US$ 299 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este martes en US$ 22.208 millones, con lo que perdió US$ 499 millones desde la anterior jornada hábil, en función de un pago pendiente al FMI.