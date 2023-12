El Banco Central continúa en modo comprador y recompone sus reservas

El Banco Central volvió a operar en el mercado de cambios con un saldo fuertemente positivo. Sumó US$ 171 millones en la jornada y $1.293 millones en las seis ruedas que transcurrieron desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y de Santiago Bausili como titular del organismo.

En el mercado informal de cambios, el dólar blue operó sin cambios y cotizó a $995. Los dólares financieros volvieron a caer. El CCL cerró en $939 con un 0,9% de baja y el MEP cedió 2,2% y se vendió a un valor de $943,9.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 803,7 por unidad, con un volumen operado de US$ 238,7 millones, de US$ 201 millones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 431 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este martes en US$ 22.757.662 millones, con lo que ganó US$ 95 millones desde la anterior jornada hábil.