Retenciones al vino: desde el sector aseguran que "en cero estamos al costo"

El sector vitivinícola sufre por estas horas la incertidumbre de no saber qué va a pasar con las retenciones. A tres meses de habérselas sacado de encima, el nuevo gobierno las restituyó, por lo que se debería pagar un 8% por este concepto.

En este contexto, Alfredo Cornejo le pidió a Javier Milei que se contemple la situación del sector y no vuelvan las retenciones al vino. En tanto que el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, adelantó que hay un plan viable para llevar a cabo con los bodegueros.

Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, habló este martes en MDZ Radio 105.5 FM: “Quisiéramos esperar un poquito para ver si esto se concreta o no. De concretarse – tenemos la esperanza que Alfredo Cornejo pueda salir airoso de esta situación – dificulta el tema de las exportaciones”.

“Estamos dispuestos como industria a hacer el esfuerzo que está pidiendo el Gobierno nacional de apoyar el proyecto, pero en realidad si no nos aplican el 8% eso nos permite ser más competitivos afuera, empezar a recuperar los mercados y empezar a generar ingresos de divisas, que es lo que el Gobierno está necesitando”, explicó en Tardes de Frente.

“De aplicarnos el 8%, quedamos con un tipo de cambio que no es el ideal. Nosotros tenemos una escalada de insumos en el mercado interno que ya con el dólar a $800, más este 8% y haciendo el mix del dólar oficial con el dólar MEP, estamos prácticamente en la misma situación de antes, no nos permite ir con mejores precios a competir al exterior, es lo que nos pasaría”, señaló.

Además, indicó que “ya tenemos una caída del 30% en las exportaciones, no queremos seguir cayendo, sobre todo cuando el impacto fiscal de ese 8% a nivel nacional no es tan significativo”. Y agregó: “Cornejo lo ha entendido perfectamente, está yendo con ese planteo”.

“Estamos con el tipo de cambio nuevo; estamos vendiendo al costo, pero ese es el esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para reactivar el sector y generar nuevamente operaciones en el exterior”, insistió y aseguró: “En cero estamos al costo”.

Cabe recordar que las retenciones se quitaron hace tres meses y antes eran del 4,5%: “Es mucho comparado con el resto de lo que son las exportaciones en Argentina. En el vino veníamos exportando mil millones hace cinco años; el año pasado no llegamos a los 800, hoy estamos en 750 millones. La industria vitivinícola genera superávit, tiene una balanza comercial muy positiva: importamos por 200 millones y exportamos por 750. En otras actividades es más la deuda que tienen por importación”, explicó Bressia.

De todas maneras, adelantó que si no logran que se mantenga la quita de retenciones “seguiremos exportando lo que se pueda y en la medida que se pueda. Las expectativas bajarían, lamentablemente. Pero tampoco vamos a salir a romper vidrios porque no nos den lo que estamos pidiendo. Vamos a acatar lo que se disponga. Quisiéramos saber el tiempo, nos dicen que es por un tiempo determinado, pero no sabemos por cuánto”.

“Tengo esperanzas de que podamos conseguir algo, porque es lógico lo que estamos pidiendo y es beneficioso para la Nación también”, cerró.

Escuchá la entrevista completa