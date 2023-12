El Banco Central ya sumó US$ 1.122 millones en la gestión Milei

El Banco Central ya sumó US$ 1122 millones en las cinco ruedas que transcurrieron desde que comenzó a operar tras la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y de Santiago Bausili como titular del organismo. En la jornada de hoy sumó un saldo positivo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) de US$ 180 millones.

En el mercado informal de cambios, el dólar blue ajustó a la suba, esta vez un 2,58% y cotizó en $995. Los dólares financieros casi no se movieron. El CCL mantuvo la cotización del día anterior y cerró en $946 y el MEP ganó 0,2% se vendió a un valor de $964.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 803,15 por unidad con un volumen operado de US$ 286,07 millones, sin operaciones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 335 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este martes en US$ 22.662 millones, con lo que ganó US$ 1183 millones desde la anterior jornada hábil, superando el umbral de los US$ 22.500 por primera vez desde el 31 de octubre pasado.