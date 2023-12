Como quedan los salarios con las nuevas medidas económicas

En los últimos años los salarios se pulverizaron en un intento de luchar contra una inflación en permanente crecimiento por exclusiva culpa de una emisión galopante. El mecanismo que se usa en la argentina para que los salarios recuperen su poder de

compra y los dependientes asalariados puedan llegar a fin de mes, ya no tiene mas sentido y no sirven para nada: las paritarias. Las paritarias existen porque existe la inflación, si el índice de precios seria el de los países normales y desarrollados, no habría porque tener paritarias.

Mecanismo que, ya no tiene mas sentido

Entendamos que, por mas paritarias que fijen, siempre los salarios van a correr atrás de los precios por la sencilla razón de que no atacan el problema. El problema reside en las escalas de salarios de los cientos de sindicatos que no modernización sus CCT y por

consiguiente, no actualizan las escalas de salario, naturalmente sus básicos de convenio que rigen la vida de los asalariados en la argentina.

Las paritarias existen porque existe la inflación. Foto: MDZ.

El importante dominio de los sindicatos para elevar los sueldos mediante el mecanismo lineal de paritarias, con carácter permanente (y en relación con la totalidad de los 6 millones de trabajadores sindicalizados) se ha vuelto severamente exagerado y obsoleto. Mas allá de que el mercado laboral necesita con severa urgencia una modernización de las leyes laborales y de los CCT y sus escalas de salario que fijan sus básicos de cabecera, entendamos que los salarios evolucionan en función de la productividad del trabajo y no de las paritarias.

Escuche al nuevo vocero de la presidencia, Manuel Adorni, que expreso que las paritarias serán libres. Las paritarias libres significa, para el que no lo sabe, es que los % de aumento de las escalas de salario básico de CCT serán negociados en una mesa entre dos partes, la patronal con sus respectivas cámaras empresariales de su respectivo rubro y claro esta, el sindicato con personería jurídica reconocida de la misma actividad.

Plantear la autonomía de la voluntad de las partes, sin intervención estatal es lo que el mercado laboral argentino necesita. La historia nos demostró que mucho Estado no resulto y muchos menos en las negociaciones paritarias. Con esto no digo que la

paritarias negociadas con la patronal y el sector sindical de los trabajadores, sirvan, para nada, lo que intento explicar es que la autonomía de la voluntad es un principio rector que debe regir el derecho y el mercado del trabajo para reducir la litigiosidad y

tratar de equipar la relación dispar entre empleadores y dependientes, que no debería existir.

En la actualidad, 4 sindicatos que arropan a la mitad de los asalariados privados, hablamos de 3 millones de laburantes tiene los siguiente básicos de convenio, que rige la vida de su recibo de haberes.

- CCT empelados de comercio. Básico de convenio $291.096 mas presentismo con una asignación NO remunerativa de $110.616

- CCT empleados bancarios. Básico de convenio $521.000. mas una participación de $18.826.

- CCT empleados gastronómicos. Básico de convenio $286.105 mas el 12% y 6% de adicionales remunerativos y una suma no remunerativa de $171.663.

¿Cómo se vive por mes, laburando 8-9 horas diarias, con esos ingresos?

Esta es la realidad del mercado laboral de la argentina y las nuevas medidas van a impactar un 100% en contra de esos salarios.

Del lado del empleador, ya están pagando el costo de la prisión tributaria que tienen que soportar mes a mes y ahora, hacerse cargo del ajuste de la política.

En conclusión, un mercado laboral sólido refiere a leyes laborales modernas, eficaces, equilibradas y que nivelen la relación empleador - trabajador terminando con el conflicto y los lóbregos de leyes anti productivas. Juan Pablo Chiesa.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

