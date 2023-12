El Banco Central sumó US$ 533 millones en dos días

En su segunda jornada hábil y sin restricciones para operar, tras el paquete de medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, el Banco Central (BCRA) sumó un nuevo saldo positivo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Compró US$ 236 millones y acumuló en lo que va del mandato de Milei compras por US$ 533 millones.

En el mercado informal de cambios,el dólar blue tuvo una fuerte retracción del 7,5% y cotizó en $990. En tanto, con la novedad de el fin de algunas restricciones para operarlos, los dólares financieros cotizaron sin grandes variaciones. El CCL avanzó al final de día y cotizó al cierre en $1016 y el MEP cedió 2,6% se vendió a un valor de $1010.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Noticias Argentinas

En el mercado mayorista, el dólar finalizó US$ 800,5 por unidad con un volumen operado de US$ 377,8 millones, en futuros MAE de US$ 70 millones y en el Rofex de US$ 289 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este jueves en US$ 21.499 millones, con lo que ganó US$ 368 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006 y es menos de la mitad del máximo de este año del 4 de enero cuando acumuló US$ 44.831.