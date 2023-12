El dólar oficial ya se consigue a $820 y el dólar tarjeta tiene nuevo precio

Luis Caputo, ministro de Economía, anunció el martes, entre otras medidas, que el dólar oficial pasará a costar $800 e irá acompañado por el aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y de un aumento de retenciones a exportaciones no agropecuarias. Este miércoles el oficial abrió en $820 pesos. La brecha cambiaria se reduce a 44%.

Por otro lado, el dólar tarjeta pasó a costar $1.312. Así quedaron los valores para las exportaciones:

Dólar exportador “bruto” sin tener en cuenta retenciones = $840

exportador “bruto” sin tener en cuenta retenciones = $840 Dólar exportador “neto” para todos los productos menos soja = $714

exportador “neto” para todos los productos menos soja = $714 Dólar exportador "neto" para la soja = $576

Las diez medidas que con eje en el ajuste fiscal son:

1 - No se renovarán los contratos de empleados del Estado que cuenten con menos de un año de vigencia.

2 - Se decreta la suspensión de la pauta oficial a los medios de comunicación, que en total fueron en 2023 de unos US$ 34.000 millones. Aclaró que si no hay plata, no se pueden financiar medios con el único fin de adular al Estado.

Luis Toto Caputo.

3 - Tal como preanunció el vocero presidencial Adorni, hay una reducción importante del equipo de gobierno. Se baja de 18 a 9 ministerios y se reduce en un 50% la cantidad de secretarías de Estado. En total habrá un 34% menos de los cargos políticos.

4 - Se reducirán al mínimo de las transferencias discrecionales del Tesoro a las provincias. Aunque no se aclaró cuál sería el alcance de esta medida.

5 - El Estado no va a licitar más obra pública y va a dar de baja las licitadas que aún no arrancaron. El ministro calificó a la obra pública como el origen de la corrupción política. Señaló que desde ahora será tarea de los privados.

6 - Se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Aunque no mencionó el alcance de la medida, aclaró que se equiparará el costo del transporte entre el AMBA y las provincias.

7 - Continuarán los planes sociales estipulados en el Presupuesto 2023, pero se eliminarán los intermediarios que puedan existir.

8 - El dólar oficial pasará a costar $800 e irá acompañado por el aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y de un aumento de retenciones a exportaciones no agropecuarias.

9 - Se reemplazarán las SIRA por un sistema estadístico sin licencias previas. Por lo que ya no habrá necesidad de autorizaciones para importar.

10 - Para reducir el impacto de la inflación, se duplicarán los montos de la Asignación Universal por Hijo y habrá un aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.