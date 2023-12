Recesión económica, inflación y empleo en crisis: qué pasa con las pymes

Aguinaldos pagados antes de su tradicional fecha en diciembre, vacaciones unificadas para todos los empleados, aumentos salariales por debajo de la inflación, pymes en alerta por la caída de las ventas. El panorama respecto a la actividad económica no es alentador, e incluso, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las constructoras, debido a los planes del presidente electo, Javier Milei.

En esta línea, también se expresaron desde una pequeña empresa dedicada a la metalúrgica, quienes indicaron a MDZ, que no solo bajaron sus objetivos mensuales de ventas, sino que evalúan reducir personal si continúan en contracción.

Este miércoles, Milei afirmó que el país está camino a la estanflación -estancamiento económico, elevada inflación y el consiguiente aumento del desempleo-. Al consultar a las principales cámaras empresarias, en cierto modo, confirmaron que la situación es crítica y necesitan de medidas urgentes.

Bienes y servicios en caída libre

Una variable para comprender qué pasa con el empleo en Argentina, y cómo afecta la economía – inflación, restricciones a las importaciones, cepo al dólar, medidas del Gobierno, etc.- es mirar la actividad económica. Es decir, la producción de bienes y servicios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de una población. Si crece, se generan nuevos puestos de trabajo; pero si hay una crisis como la actual, hay una caída de las ventas, que puede derivar en aumento de desempleo.

La actividad económica creció un 0,3% en agosto y cortó la racha de cuatro meses con bajas por la sequía. Sin embargo, el octavo mes del año fue solo un breve respiro, ya que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) volvió a caer en septiembre, marcando un -0,7% en relación con igual mes de 2022. De esta manera, durante los nueve primeros meses del corriente año se acumuló un retroceso del 1,5%.

Hay un constante sube y baja en los números, pero la tendencia desde julio del año pasado son cifras negativas.

Santiago Romero Manoukian, economista Jefe de Ecolatina, analizó en diálogo con MDZ: "Los indicadores que hemos empezado a recoger de manera anticipada para lo que resta del año son relativamente malos para la actividad, o por lo menos muestran nuevas señales de estancamiento".

El cepo al dólar y a las importaciones pone en jaque a las pymes.

Y continuó: "Respecto a lo que vimos en julio y agosto y para la última parte del año, esperamos una actividad que tiende a mostrar un mal desempeño. Un poco peor del que vimos recientemente, lo cual nos lleva a cambiar la proyección".

"Nosotros, con los últimos datos de actividad que tuvimos, ajustamos la caída de la actividad económica anual a un -1,5%. En el último informe del REM que hace el Banco Central lo ubicaban en un -2,8%. Para que eso suceda, debería caer muy fuerte la actividad en el último mes del año y no estamos esperando eso. Sí esperamos una mayor debilidad, una tendencia más al estancamiento. Proyectamos un año recesivo", concluyó Romero.

¿Jaque mate a las pymes?

La inflación y el cepo a las importaciones son los principales problemas que tienen en su diaria las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas.

Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), contó a este medio que “estamos teniendo un proceso inflacionario grande, y nos pega de lleno”. Si bien aclaró que aún no tiene registros de recortes en el personal, sí están sufriendo una recesión económica. Pymes en alerta y la actividad económica en caída por las restricciones a las importaciones.

“Ninguno de los meses de este año, y más específicamente desde julio del año pasado -excepto diciembre- fueron buenos, las ventas están en números negativos. Desde la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán en julio de 2022, comenzó la baja continua en todos los rubros”.

Y detalló: “La recesión se viene dando de a poco, pero se viene dando. Hay movimiento, pero con respecto al año anterior va bajando. Es lógico por el proceso inflacionario. Por más esfuerzo que se haga en las paritarias de todos los sectores, queda claro cómo se va desvaneciendo el poder adquisitivo de la gente y eso se traduce en menor consumo”.

Por su parte, Alfredo Bonazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción (CARMAHE), alertó: “Estoy casi seguro de que va a haber una contracción en la economía, fundamentalmente durante el primer semestre del próximo año, hasta que algunas variables se ajusten con el nuevo gobierno que asuma”. Empresarios preocupados por la constante caída en las ventas, desde julio del año pasado.

E hizo hincapié: “Incluso, lo que impacta más que la inflación sobre las ventas es la problemática que existe con las importaciones, ya sea de bienes de capital como de insumos, repuestos o consumibles. Tené en cuenta que el 80% de lo que se importa va a la industria. Por lo que, esta escasez de productos que hay en el mercado está originando un alza de precios, ya que el que tiene el producto no sabe cuándo lo va a poder reponer y a cuánto lo va a tener que pagar”.

Y señaló que la otra consecuencia directa de las restricciones del actual gobierno es la baja de producción. “Hay muchas pymes que ya están al límite de su producción. No saben por cuánto tiempo van a poder seguir produciendo porque no les están entregando materia prima, o porque tienen una máquina parada y el repuesto está demorado porque no le sale la SIRA (autorización par importar) para importarlo. Todos estos inconvenientes, volviendo el tema importación, está ocasionando una reprogramación en la producción de muchas de las empresas”, sostuvo Bonazzi.

La posibilidad de obtener créditos es una materia pendiente, que depende exclusivamente de recuperar credibilidad frente al mercado y el mundo. Los empresarios consultados por MDZ coincidieron en señalar que se necesita de manera urgente un plan económico que lleve a bajar la inflación, dar estabilidad, y así generar confianza.