Cuánto se espera que dure el período de estanflación, la "catástrofe social" imposible de evitar

Javier Milei advirtió que durante la primera parte de su gobierno el país vivirá los efectos de una “estanflación”, producto de las medidas que piensa implementar para alcanzar un reordenamiento fiscal.

Luego de su anuncio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner opinó que "estanflación es igual a catástrofe social" y recordó que en una charla que ofreció en el mes de marzo en la provincia de Río Negro había advertido sobre ese "infierno más temido".

El economista y analista financiero Christian Buteler explicó en MDZ Radio 105.5 FM, que estanflación es “mucha inflación, como tenemos ahora, con recesión, o sea con caída de la actividad. La recesión implica mayor desempleo”.

“Lo que dice Cristina es verdad, es una catástrofe social, uno no lo puede negar. Vivir una economía que caiga y que tenga inflación, es catastrófico. El problema es que esto es producto de los últimos 15 años de desequilibrio macroeconómico, se olvidó de aclararlo”, señaló Buteler en Tardes de Frente.

Y advirtió que “para poder recuperar todo este daño que se le hizo a la economía, desgraciadamente hay un período inicial de estanflación”.

Buteler remarcó que la diferencia entre estanflación e inflación tiene que ver con la caída de la actividad: “Hoy podés tener alta inflación y la actividad no se cae. No crecés, pero no te achicás. Con la estanflación vos vas a terminar achicándote, porque el Estado va a recortar sus gastos, eso te va a pegar en la actividad”.

“La estanflación, lo que le suma a la inflación que vivimos hoy en día y que ya estamos acostumbrados es, no solamente unos puntos más de inflación, sino esta caída de la actividad”, insistió.

“Si todo sale bien, nos va a marcar en los próximos seis meses. Luego deberíamos empezar a recuperar la actividad y a ver un descenso marcado de la inflación”, expresó.

En cuanto al comportamiento del dólar, analizó: “El dólar ya se disparó. Lo que va a pasar seguramente es que el dólar siga el comportamiento de la inflación probablemente. Es más, te diría que si sale bien el plan – que todavía no conocemos la letra chica – en el 2024 el dólar va a crecer por debajo de la inflación”.

“Se calcula que el año que viene tengamos una inflación de arriba del 200%, sobre todo por lo que vaya a pasar en la primera parte del año”, sentenció.

Sobre los anuncios de Milei ante de su asunción, opinó que “lo que ha hecho hasta ahora me parece bien. En cuanto lo que dice que va a hacer, me gustaría ver. Tenemos que esperar hasta el 10, 11 de diciembre cuando empecemos a conocer su plan económico porque hasta ahora dijo poco”.

