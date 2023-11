A pesar de la disparada del dólar, el Banco Central volvió a abastecerse de divisas

El Banco Central volvió a sumar dólares en el mercado de cambios (MULC) e hilvanó su 13° jornada consecutiva en positivo. Con una compra de US$ 34 millones sumó US$ 134 millones durante el mes de noviembre.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $349,95, en línea con el cierre del miércoles y operó un volumen en el segmento de contado de US$ 285,6 millones. En el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 368 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 509 millones.

Banco Central de la República Argentina. NA

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue cerró el día con un fuerte aumento y cotizó en $950 para la venta, lo que implicó una suba del 6,74%. Lo mismo sucedió con los dólares financieros. El CCL trepó un 5,6% y cerró la jornada en $870 y el MEP cotizó $863, con un aumento del 2,7%.

Las reservas totales del Banco Central cerró el día de ayer en US$ 20.935 millones, con lo que sumó US$ 8 millones desde la anterior jornada hábil cuando tenía contabilizados 20.927 millones. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.