El Banco Central suma dólares y mantiene en calma al mercado

El Banco Central volvió a sumar dólares en el mercado de cambios (MULC) e hilvanó su 12° jornada consecutiva en positivo. Este miércoles logró un saldo de US$ 37 millones y sumó US$ 100 millones durante el mes de noviembre.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $349,95, cinco centavos debajo del último cierre con un volumen operado en el segmento de contado que fue de US$ 333,5 millones. En el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 67,9 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 420 millones.

El BCRA suma dólares. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue terminó sin cambios y cotizó en $890 para la venta. Los dólares financieros, en cambio, vivieron una jornada a la baja, con una caída del 4% para el CCL que cotizó al cierre en $823 y del 0,9% para el MEP que cotizó $841.

Las reservas totales del Banco Central cerraron en US$ 20.927 millones, retrocediendo casi US$ 900 millones desde la última jornada hábil cuando tenía contabilizados 21.881 millones. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.