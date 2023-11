El BCRA suma dólares en el mercado, pero igual pierde reservas

El Banco Central continúa con su racha positiva en el mercado de cambios. De esta forma lleva 11 días consecutivos en modo comparador de dólares. Este martes logró un saldo de US$ 1 millón y sumó US$ 63 millones durante el mes de noviembre.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $350, diez centavos debajo del último cierre. Hubo un volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 211,5 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 164 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 273 millones.

Faltan dólares en el Banco Central. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue bajó $35, es decir, casi un 4% y terminó la jornada en 890 para la venta. Los tipos de cambio bursátiles también tuvieron una jornada mixta. El dólar CCL cayó al cierre 1,2% para ubicarse en $857, mientras que la cotización del MEP ganó un 0,6% y quedó en $848,8.

Las reservas totales del Banco Central cerraron en US$ 20.927 millones, retrocediendo casi US$ 900 millones desde la última jornada hábil cuando tenía contabilizados 21.881 millones. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.