El BCRA volvió a vender dólares, aunque cerró el mes en saldo positivo

El Banco Central (BCRA) culminó la jornada de este jueves con saldo negativo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Finalizó con ventas por US$ 92 millones. De esta manera culminó el mes de noviembre con compras por US$ 391 millones.

En el mercado de cambios libre, el denominado dólar blue, cedió otros $20 pesos y cotizó a $905, con lo que culminó un mes en terreno negativo por primera vez en el año.

Los tipos de cambio financieros, en cambio, marcaron una leve recuperación al cierre de la jornada: el dólar CCL ganó 2,1% y se ubicó en $836; mientras que el MEP subió un 2,5% y cerró en $858.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó en rango de entre los US$ 359,5 y $360,5 por unidad, cincuenta centavos por arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 289,8 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 74 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 2.037 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este miércoles en US$ 21.602 millones, con lo que ganó US$ 63 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.