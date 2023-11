Los miedos que sembró Halloween en los mercados financieros

¡Trick or treat! Ya pasó Halloween, sin embargo, dejó una serie de amenazas y miedos entre operadores e inversores. Si bien no faltan razones para que los mercados se asusten más allá de la tradicional festividad, los analistas de LPL Financial brindaron una lista de los riesgos más aterradores que se ciernen sobre los mercados y la economía que este año parece más extensa que de costumbre.

Es cierto que los últimos años fueron muy generosos en cuanto a eventos y cisnes negros. Pero con las guerras en Israel y Ucrania en curso, la disfunción récord que muestra el poder en Washington, el aumento de las tasas de interés, la inflación aún elevada, los altos precios de los inmuebles, las restricciones financieras, y una Reserva Federal (FED) que sigue escondiendo las cartas sobre las tasas, parece que este Halloween fue más aterrador de lo habitual.

Los estrategas de LPL Financial identificaron las mayores amenazas para los mercados mundiales: el contexto geopolítico, la disfunción del gobierno de Biden y el creciente pago de intereses, el aumento de las tasas de interés, la agresiva política monetaria, y un aspecto técnico de las acciones bursátiles. Veamos.

• El panorama geopolítico: Se están desarrollando guerras en Europa y Medio Oriente. Persisten las preocupaciones de que el conflicto bélico entre Israel y Hamas pueda estallar en uno más amplio, con el potencial de desestabilizar los mercados energéticos globales. Días atrás, el ejército estadounidense atacó dos instalaciones sirias vinculadas a las milicias iraníes en represalia por un ataque liderado por Siria contra tropas estadounidenses en Irak y Siria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que el ejército estadounidense no se detendrá si continúan los ataques de los representantes de Irán contra las fuerzas estadounidenses.

Por otro lado, la guerra de Rusia contra Ucrania se prolonga sin que se vislumbre un final. Mientras tanto, en Beijing, es posible que el gobierno chino se aproveche de un Estados Unidos distraído y aplique una estrategia más agresiva contra Taiwán. "En pocas palabras, el panorama geopolítico actual es tan peligroso como lo ha sido en décadas, y el riesgo de un aumento en los precios del petróleo aumentó", sentenciaron.

• Disfunción del gobierno de EE.UU. y crecientes pagos de intereses: Los republicanos lograron elegir un nuevo presidente de la Cámara después de derrocar a Kevin McCarthy, pero esto probablemente no evitará un cierre del gobierno a mediados de noviembre, una vez que expire la actual resolución de gasto federal. Mientras tanto, los inversores están cada vez más preocupados de que el gobierno de EE.UU. pueda tener dificultades para gestionar su creciente carga de deuda, mientras la calificadora Moody's reflexiona sobre la posibilidad de despojar a EE.UU. de su última calificación crediticia de grado de inversión.

El impacto de la deuda

“El camino para controlar el problema de la deuda estadounidense será largo y difícil. Aunque se trata más bien de un temor a largo plazo, un gobierno que funcione será fundamental en los próximos años a medida que aumenten los costos del servicio de la deuda federal”, explican. En momentos de volatilidad financiera e inestabilidad política los inversores buscan señales para no perder su capital.

Es que el costo neto de intereses del gobierno como porcentaje de los ingresos tributarios tocó fondo por debajo del 7% en 2015 antes de duplicarse desde entonces a más del 14% hoy en día, un nivel que ha provocado austeridad en el pasado. Mientras tanto, la tasa de interés promedio del 3,02% de los bonos del Tesoro de EE.UU. está a punto de aumentar dramáticamente en los próximos años: la tasa superó el 6% en 2001. Así será difícil hacer una reforma de los derechos sociales por lo que será fundamental hacerla junto con aumentos de impuestos para evitar una dolorosa crisis de deuda en el futuro.

• El aumento de tasas crea problemas a los mercados: Aunque el aumento del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, tras cruzar brevemente el umbral del 5% por primera vez desde 2007, fue obstaculizado, el hecho es que los mayores rendimientos de los bonos y el aumento de las tasas de interés oficiales siguen siendo los mayores problemas a los que se enfrentan los mercados.

“Los crecientes rendimientos de los bonos han contribuido a uno de los peores períodos de dos años para el desempeño del mercado de bonos en la historia y, al mismo tiempo, han presionado las valoraciones de las acciones”, explican.

• La política monetaria es más restrictiva de lo que parece: El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, un dólar estadounidense más fuerte y la incertidumbre sobre hasta qué punto subirán las tasas de interés y durante cuánto tiempo permanecerán elevadas están provocando que las condiciones financieras se endurezcan significativamente.

Tasas elevadas

Eso está provocando que la tasa efectiva de los fondos federales, medida por la FED de San Francisco, supere el nivel del 6%. En comparación, el límite superior del objetivo de tasa de política monetaria de la FED es del 5,5%. ¿Por qué debería importarles esto a los inversores? Jerome Powell, titular de la Reserva Federal y hombre clave en la definición de la política monetaria de la principal economía del mundo.

Porque esta tasa representativa ilustra cómo los mercados se ven afectados por lo que está haciendo la FED. Actualmente, la gestión del balance de la FED y su orientación futura están añadiendo un endurecimiento adicional a través de las condiciones financieras, por lo que esta tasa representativa proporciona a los inversores una medida más completa de la magnitud de los impactos adicionales en los mercados.

• Una ruptura técnica en las acciones: Los analistas técnicos monitorean varios índices y relaciones, entre los cuales se destaca la evolución del índice S&P 500 versus su promedio móvil de 200 días. Días atrás, este índice cayó por primera vez desde marzo, y otro tanto ocurrió con los índices bursátiles tecnológicos. En un mercado que aparentemente ha recompensado las estrategias de seguimiento de tendencias en todo momento, esta última señal técnica puede no ser un buen augurio.

Pero “mirando hacia atrás en la historia, el S&P 500 ha cruzado por debajo de su promedio móvil de 200 días 219 veces desde 1950. Los rendimientos futuros a 3, 6 y 12 meses después de cada cruce promediaron 2,8%, 4,4% y 7% respectivamente, nada preocupante, mientras que las acciones cotizaron al alza dos tercios del tiempo 12 meses después de que el índice violara su media móvil de 200 días”, señalaron.