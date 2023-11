La impresionante montaña de dólares pendientes de pago que desespera al Gobierno

Desde hace al menos seis meses se viene hablando en la industria manufacturera de las trabas que suponen para la actividad la falta de dólares en el Banco Central, lo que en concreto impiden que las empresas, que sí tienen los recursos para pagarles a sus proveedores del exterior por insumos, partes y piezas o bienes intermedios, necesarios para el proceso de producción, pueden girarles los dólares, siguiendo el giro habitual de los negocios.

Cuando circuló la cifra de 20.000 millones de dólares acumulados pareció mucho, pero se llegó a 30.000, 35.000 millones y la propia Unión Industrial Argentina calculó el desfasaje en unos US$ 43.000 millones, al momento en que los argentinos concurrieron a las urnas para votar en la primera vuelta.

Ahora se conocen algunos datos que realmente asombran por la magnitud. Un informe de Romano Group afirma que según cifras del Banco Central la deuda total asciende a US$ 54.000 millones, dos veces y media las reservas brutas del BCRA, que al 31 de octubre ascendían a 22.559 milones.

En el desglose se observa que hay US$ 43.000 millones correspondientes a bienes importados y US$ 11.000 de servicios. No es un dato menor teniendo en cuenta que el cúmulo de pagos pendientes ya está empezando a complicar las operaciones con los proveedores del exterior, que lógicamente, pretenden normalizar la cuenta corriente.

Otro dato que alimenta los temores en el mercado es que el stock que más creció fue el de bienes, con un impresionante 96% desde diciembre de 2021, mientras que el de servicios lo hizo en 30%.

Salto mortal

El promedio del flujo de importaciones por pagar al exterior indica que entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2021 se ubicó en US$ 21.800 millones pero desde la puesta en vigencia de la Circular A 7532 del Banco Central del 27 de junio de 2022, que fijo nuevas restricciones para el giro de divisas para el pago de bienes y servicios al exterior, ese monto "creció asombrosamente", señala Romano Group.

"El 66% de la deuda de privados se concentra en capital que ya es exigible, sin vencimiento pactado, o bien con vencimiento hasta 3 meses. Es decir, dos tercios de la deuda es con vencimiento en el corto plazo (asumimos que aquello que no posee vencimiento, es con exigibilidad de corto)", destaca el documento. El ritmo de importaciones se viene reduciendo ante la imposibilidad de pagar todo lo que se necesita.

Además, gran parte de la deuda está concentrada en la industria manufacturera con el 47% del total, lo que termina siendo un lastre para la actividad económica. La industria manufacturera acumula deudas por US$ 22.500 millones) del stock total. Le siguen el sector de comercio y automotor con un 22% (US$ 10.500 millones), sumando entre estos rubros el 70% del stock total.

Desde Romano Group aseguran que en n materia cambiaria "el BCRA se encuentra en estado de estrés alto, donde otorgar el acceso a US$ 24.000 millones (stock actual vs promedio) supondría un balance caótico para la autoridad monetaria, por lo que no vemos viable en el corto plazo la reducción drástica de este stock".

Y asegura que algunas compañías que no pueden hacer frente a sus vencimientos, sin poder acceder al tipo de cambio oficial de $350, necesitan algún tipo de cobertura, del tipo hedge funds o apelando a dólares financieros, por cierto, más caros que el oficial, lo que a la postre terminará en precios al consumidor y un impulso a la inflación.