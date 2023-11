El Banco Central extiende su racha compradora por décimo día consecutivo

El Banco Central cerró la segunda semana consecutiva de compra de dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC). Este viernes logró un saldo positivo de US$ 1 millón y suma US$ 62 millones de compras netas durante el mes de noviembre.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $350,1, quince centavos sobre el cierre de ayer. Hubo un volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 181,8 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 381,3 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 469 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue se mantuvo en la misma línea de ayer con un precio de venta de $925. Los tipos de cambio bursátiles tuvieron una tendencia a la baja- El dólar CCL cayó al cierre 1,7% para ubicarse en $868, mientras que la cotización del MEP cedió un 2,3% y quedó en $844.

Las reservas totales del Banco Central cerraron en US$ 21.876 millones, con una pequeña variación respecto de los montos del día anterior, pero en mínimos históricos desde el año 2006.