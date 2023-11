El fin del juicio con el FMI, primer paso para renegociar el acuerdo

Es una obviedad, pero es una definición que desde las oficinas centrales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Washington se esperaba para cerrar lo que, casi con seguridad, será una excelente relación con el futuro gobierno de Javier Milei. El presidente electo y la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva tuvieron su primer contacto formal el viernes pasado por la tarde vía zoom, y se pusieron de acuerdo prácticamente en todo lo que se relaciona con una buena transición.

Probablemente, tomen contacto en las próximas horas durante el paso del próximo presidente argentino por Washington, donde estará acompañado por Luis Caputo, quién juega a ganador por ser el próximo ministro de Economía. De hecho, en las últimas horas del fin de semana, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri le ganó una primera interna al hombre destinado al Banco Central, Demian Reidel, quien no compartía algunos aspectos del megaproyecto de canje de Leliqs por deuda en dólares.

Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central con Macri, figura en el expediente del juicio por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.

Lo que quedará en claro en Washington es un primer paso en el fortalecimiento de la relación, en un capítulo que desde la sede del FMI es considerado fundamental para sostener las buenas relaciones entre el país y el organismo. Si bien no se lo mencionó en el contacto del viernes, se sabe que la gente del Fondo espera que el juicio por "administración fraudulenta y malversación de capitales públicos" que el gobierno de Alberto Fernández impulsa desde 2021 contra funcionarios de la gestión de Mauricio Macri y, eventualmente, contra algún exresponsable del FMI.

La causa se encuentra ya en la justicia, bajo la administración de la magistrada María Eugenia Capuchetti, y avanzó con la misma velocidad que el general Ernesto Alais comandaba sus tanques hacia la represión del levantamiento Carapintada en 1987.

Saben desde el poder que la jueza esperaba en realidad lo que sucediera en las elecciones nacionales, las que ya están definidas y con Milei como vencedor. La causa pasará al olvido, y le dará a Georgieva un argumento sólido para mejorar la imagen del país dentro del staff técnico del FMI, donde la lista de potenciales involucrados en el eventual juicio era algo extensa.

Antecedentes del caso

El caso había sido lanzado por Alberto Fernández en 2021, presentado en sociedad durante la Asamblea Legislativa de ese año. Ese mismo día el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició los trámites correspondientes al pedirle a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción (OA), que tomaran en cuenta la información incluida en un informe elaborado a comienzos del 2020 sobre "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de los Activos Externos 2015- 2019" y en "las actuaciones administrativas referenciadas" en diferentes expedientes "referidos a junio de 2020" y que embisten contra la manera en que la entidad que aún maneja Miguel Pesce trató y autorizó operaciones de cambio durante la gestión de Mauricio Macri.

Mauricio Macri y Lui Caputo (der) en el ojo de la tormenta por el crédito tomado en 2018.

En ese momento Luis Caputo era negociador desde el Ministerio de Finanzas. Luego, cuando al funcionario le tocó ser presidente del BCRA en 2018 generó un rompimiento de relaciones entre el FMI y el ahora postulado ministro de Economía, por la manera en que el hombre criado profesionalmente en Wall Street utilizó divisas del crédito Stand By para contener el dólar en el mercado corriente de compra y ventas de divisas. En definitiva, eso hace un trader.

Los acusados en el caso FMI son, además de Caputo, el expresidente Mauricio Macri, el ministro de Economía Nicolás Dujovne y el sucesor de Caputo en el Central, Guido Sandleris. Por el Fondo están acusados la exdirectora gerente Christine Lagarde y el actual director gerente para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner, ambos como máximos responsables del Fondo en el otorgamiento del Stand By y el control del destino de los dólares. También el ahora titular del caso argentino Luis Cubeddu, quien más protesta por esta situación.

Qué ocurrirá ahora

Pero todo quedará en el olvido. Aclarándose, además, que no se tomará en serio el informe sobre "fuga de capitales del préstamo 2018" que el organismo está investigando dentro de su oficina de "asuntos internos"; proceso que el otro candidato a la presidencia, Sergio Massa, había anticipado públicamente como uno de sus potenciales ejes de su relación con el FMI.

Ganó Milei y ya no hay importancia en lo que contenga ese informe. Al menos en lo que será la gestión del libertario. En realidad, el próximo gobierno con Luis "Toto" Caputo como referente económico, es ver si se le podría pedir al FMI más dinero. Esos casi U$S 10.000 millones que quedaron fuera del acuerdo al caerse el Stand By diseñado por U$S 55.000 millones, de los que se concertaron giros por unos U$S 44.800 millones.

Alberto Fernández cerró el préstamo y luego lo rediseñó en un programa de Facilidades Extendidas con Martín Guzmán como negociador en marzo del 2022. Ahora se piensa en volver a los tiempos de julio del 2018. Todo lo contrario a sostener un juicio.