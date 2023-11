Obra pública: qué dicen las pymes constructoras sobre el sistema público-privado

Las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre su decisión de no realizar obras públicas, dado que "no hay plata", pusieron en alerta a diversos actores del sector de la construcción. En este marco, tanto los sindicatos como algunas cámaras abrieron el paraguas por el posible impacto que un corte de este tipo implicaría en las empresas. Sin certezas concretas al menos hasta que el 10 de diciembre cambie el Gobierno, algunos referentes prefirieron la cautela al tiempo que hicieron aclaraciones al respecto.

En este marco, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), pidió en primer lugar llamar a la prudencia debido a que “todavía no ha sucedido nada”. Desde su punto de vista, en cambio, hay algunos signos que se leen como positivos y, entre otros, destacó el hecho de que, al menos hasta el momento, no se haya eliminado el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Para eso hace falta un cambio en la ley de ministerios, pero todavía no se envió el proyecto al Congreso.

Por otra parte, expresó que “el presidente electo ha dicho que va a haber un proceso de cumplimiento de contratos”, lo que dejaría de lado la posibilidad de no continuar con las obras públicas en curso o firmadas. Pese a esto, Fernández expresó que no cree que se detengan las obras pequeñas como escuelas, tendidos eléctricos y otras que no tienen mayor incidencia en el presupuesto nacional.

Noticias Relacionadas La jugada de Mendoza para anticiparse al tsunami Milei que amenaza la obra pública

El modelo PPP y los fracasos previos

Gerardo Fernández comentó, no obstante, que es posible que, al menos por el momento, sí pueden postergarse o paralizarse obras de mayor magnitud como pueden ser las hidroeléctricas, algunas rutas y construcciones de infraestructura similares. En este marco, el presidente de las pymes constructoras de Argentina -entidad ligada a la CAME- realizó algunas aclaraciones sobre al llamado modelo de Participación Público-Privada (PPP).

La PPP implica no más de un 20% de toda la obra pública de los países que la implementan.

Se trata de un modelo en que el Estado le da a un privado una obra para que, al menos por un período determinado, obtenga sus ganancias de la operación de dicha construcción. Luego de las declaraciones de Milei, muchos pusieron de relevancia el modelo chileno y otros similares en diversos países desarrollados. Sin embargo, Fernández aclaró que en los países donde se aplica, este sistema no supera el 15% o 20% de la obra pública total.

De este modo, aunque desde la CPC estarían dispuestos a apoyar dicha modalidad, hay que tener claro que no se trata de un modelo de inversión significativo en la totalidad de obras que atañen al interés público. Por otra parte, Fernández explicó que para que una PPP pueda funcionar es preciso que esté ordenada la macroeconomía, que exista un crédito razonable y que haya diversas variables normalizadas para poder llevar adelante con éxito algunas obras bajo este modelo.

“No se trata de apretar un botón y empezar a trabajar con este sistema sino que poder lograrlo es, por ahora, una expresión de deseo”, subrayó el dirigente nacional. Agregó que en la práctica habría que esperar entre 4 y 5 años para poder comenzar con una experiencia de este tipo, a la que califica de “interesante”. Fernández, por otro lado, recordó que el expresidente Mauricio Macri intentó, sin éxito, imponer la PPP.

“Fracasó porque hizo inversión en aeropuertos y autopistas, pero desfinanció la vivienda social”, sintetizó el dirigente nacional. En este punto, agregó que durante el gobierno de Macri no se desarrollaron planes de vivienda, y eso es lo que genera trabajo y mano de obra, sin contar el impacto social de este tipo de políticas.