Aumento de precios: supermercadistas ponen paños fríos y marcan la cancha

No fue un invento de los medios de comunicación sino que a partir del mismo lunes feriado, las listas de precios que llegaron a los comercios venían con aumentos de hasta el 50%. Así lo aseguraron desde distintos sectores comerciales y consultoras que relevan y miden precios de manera habitual. En este marco, desde el sector supermercadista salieron a poner paños fríos en un contexto que pone en alerta a todos los puntos de la cadena comercial y, en especial, a los consumidores.

En este marco, desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), enviaron un comunicado conjunto con el fin de “proceder con extrema prudencia”. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), por su parte, también solicitó prudencia así como “garantizar el abastecimiento y evitar aumentos desmedidos”.

Desde el sector salieron a marcar la cancha al advertir que no son formadores de precios sino que dependen de los valores que fijan los proveedores. Además, recordaron que los principales perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores que deben enfrentar esta situación con “niveles bajísimos de ingresos”. En una línea similar, el gerente del mayorista Oscar David, Rubén David, explicó que los comercios que venden al por mayor han adoptado una postura similar y también recomendó no apresurarse.

“Creo que todos tenemos que colaborar con el mayor esfuerzo porque si nosotros no vendemos, no va a haber nadie que lo necesite fabricar y todos necesitamos del consumo”, resumió David. De este modo, el empresario advirtió sobre el riesgo de que las empresas terminen quebradas por este tema, pero aclaró que también hay compañías al límite del rojo debido a que venían con aumentos en torno al 5% con una inflación superior al 10%.

Cautela y colaboración es el pedido desde los supermercados

Desde la CAS y la FASA advirtieron que “nos veremos obligados a no recibir aquellos productos cuyos precios excedan los límites de aumentos establecidos por la Secretaría de Comercio de la Nación, en defensa de los bolsillos de nuestros clientes”. Desde ASU sumaron que los acuerdo de precios están vigentes al menos hasta el 10 de diciembre. Del mismo modo, David aclaró que los productos que no están en góndola es porque consideran o que tienen un valor muy elevado, por lo que preferimos no traerlo para no dañar el consumo.

Sinceramiento y prudencia

“Estamos en una transición y es preciso ser todavía más prudentes”, expresó David, quien contó que prácticamente se han retrotraído casi todos los aumentos que el martes eran de entre el 30 % y el 50%. Los que aún no lo han hecho es porque no han firmado el acuerdo con la Nación, pero se descarta que lo harán. “Esas listas no las hemos aplicado todavía”, destacó David quien también observó un contexto tranquilo más allá de la incertidumbre.

Desde su punto de vista, nadie se está stockeando y la venta está tranquila. Él mismo recomienda a sus clientes que, si poseen mercadería, no se apresuren a comprar en estos días hasta tanto ver qué pasará. De hecho, los precios actuales no son los del martes y el empresario estimó que los costos se van a actualizar entre un 12% y un 20% de manera generalizada. “Que no es más que la inflación acumulada de este mes y del pasado”, recordó el comerciante.

Sobre este punto, el economista José Vargas, quien con su consultora Evaluecon mide precios y calcula la Canasta Básica Total desde hace años, comentó que en esta semana estuvieron relevando para cerrar el mes y que a partir del mismo lunes habían llegado los incrementos de entre 30% y 45%. Desde su punto de vista, y más allá de cierto reacomodamiento que puede verse en esta semana, las subas tienen que ver con el sinceramiento de precios planteado por el presidente electo, Javier Milei. Aquí entra la desregulación de precios y el inminente fin de los programas de Precios Justos o Cuidados. Se espera una inflación básica de 20% para los próximos meses

“Con la inercia que traemos, creemos que entre diciembre y marzo va a haber una inflación mínima de un 20% en promedio, sumada la estacionalidad de cada uno de los meses”, advirtió Vargas. En este marco, David estimó que a las empresas que venían con precios contenidos se les autorizó subas superiores al 12% mientras que los aumentos generales estarán entre ese número y el 20%.

En particular, hay productos como fiambres o lácteos que aumentaron por debajo de ese número, así como productos navideños que también lo hicieron un poco menos. Por este motivo, los consumidores argentinos deberán aguzar todavía más sus estrategias para hacer rendir sus pesos y campear los difíciles meses que parecen haber llegado.