Balotaje: las primeras impresiones del mercado

A nivel local el sorpresivo y contundente triunfo de Javier Milei en el balotaje es interpretado como un mayor margen de maniobra para el presidente electo del que se pensaba en la previa, cuando las encuestas hablaban de un resultado muy parejo. Al respecto, se pondera además el rol de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich en la segunda vuelta, lo que ahora plantea incertidumbres sobre el rol del PRO, de sus referentes y sus equipos técnicos en la administración Milei.

Mientras que en el exterior, también sorprendidos por la amplitud del resultado, esperan conocer no solo los nombres del gabinete de Milei sino también la hoja de ruta de las reformas. A la vez, valoran que el país haya demostrado que no es una calle de sentido único hacia la izquierda lo que será positivo para las acciones y bonos argentinos. Al respecto, los más avezados estrategas advierten, frente a las fuertes subas de bonos y acciones, que el verdadero valor de los activos argentinos se verá según se vayan dando las políticas económicas y la aprobación de nuevas leyes, lo cual no será fácil.

Es que si bien Argentina cuenta con la oportunidad de hacer reformas profundas desde la voluntad popular, no fue acompañada de la misma manera en las elecciones parlamentarias. Piensan que quizás esto fuerce la búsqueda de consensos duraderos que afirmen la institucionalidad argentina. Por eso las compras de estos días son en búsqueda de “gangas” u oportunidades, dado los bajísimos precios de bonos y acciones, más que rearmado de carteras de largo plazo.

Por lo pronto, la principal incógnita del mercado en materia económica es si Milei ratifica o no la idea de dolarizar. Si bien el presidente electo insistió con ese plan toda la campaña e hizo un estandarte de su plataforma política, inversores y analistas dudan sobre si verdaderamente lo hará dada las consecuencias económicas, ya que al no tener reservas y dado el nivel de la deuda del Banco Central (BCRA) si quieren eliminar el peso, en ese camino es inevitable pasar por una hiperinflación.

Pero también tiene consecuencias financieras porque en ese caso los bancos tendrían significativas pérdidas de capital por sus tenencias de bonos públicos en pesos y aumentaría el riesgo de corrida bancaria, por la consolidación de encajes en pesos y en dólares. Sin contar con las consecuencias políticas, dado que no están los votos en el Congreso para aprobar una ley de dolarización y no está claro que estén los apoyos políticos para lidiar con una potencial híper.

Claro que Milei podría avanzar por decreto al estar lejos de la mayoría legislativa en Diputados (29%) y Senadores (19%), sumando a los legisladores del PRO, pero el Congreso muy bien podría voltearle un DNU. Por eso, algunos tomaron nota de las últimas declaraciones de Emilio Ocampo, ungido para presidir el BCRA, sobre que el mercado no debía asumir que el plan de dolarización será exactamente al que está en su libro “Dolarización: una solución para Argentina”, y que en Ecuador la dolarización no se hizo en el arranque por ley.

Ahora bien, si Milei se decide finalmente por implementar un plan de estabilización alternativo a la dolarización, en ese caso deberá convencer al mercado y a los ahorristas de que la eliminación del peso ya no forma parte del menú del libertario. Hasta tanto la dolarización no esté descartada, será difícil recuperar la demanda de dinero cuando se dispare la inflación.

Mientras tanto, el mercado estará atento al devenir de la complicada transición, a cómo el BCRA lidiará con el dólar oficial y la liquidación de exportaciones, si renueva los contratos de futuros de dólar y si continúa vendiendo Letras atadas al dólar oficial (LEDIV).