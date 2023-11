Alfredo Romano: "Posiblemente a comienzos de 2024 la inflación supere el 20% mensual"

Ante una elección clave en la que la economía atraviesa todos y cada uno de los temas de la agencia prioritaria de la Argentina, la magnitud de los cambios que el país necesita ponen en foco propuestas diversas para enfrentarlas. Más allá de los discursos de campaña para el balotaje de este domingo, lo cierto es que inflación, déficit fiscal, el precio del dólar, la escasez de dólares para hacer que la economía camine son algunos de los puntos "calientes" a tener en cuenta.

En este diálogo exclusivo con MDZ, Alfredo Romano, director general de Romano Group, analiza los escenarios que pueden venir en caso de un triunfo de Sergio Massa o de Javier Milei, qué puede pasar el martes con el dólar cuando abran los mercados, cómo evitar una espiralización de precios que lleve al país a la hiperinflación y la siempre presente disyuntiva entre gradualismo y shock.

- ¿Cómo ves hoy a la economía? ¿Cuál es la foto en la previa de las elecciones?

- La palabra clave es agonía, una agonía sistemática, un deterioro sostenido, el salario real destruyéndose. En los últimos diez años hemos tenido una caída importante, el salario mínimo en dólares en 2011 era de US$ 560 a valores de tipo de cambio financieros, porque lógicamente el oficial no es referencia de nada. Estamos hablando de 140 o 150 dólares. Hay una inflación arriba del 10% y, posiblemente sobre fin de año o comienzos del año que viene, arriba del 20% mensual, sin generación de trabajo en el sector privado. Entonces, la Argentina está absolutamente en una senda de agonía y deterioro sistemático, a la que nos hemos acostumbrado, pero que realmente es alarmante.

- En estos días se conoció el indicador de inflación de octubre, que dio llamativamente bajo, pero vos hablás de un 20% mensual. ¿Estamos a la puerta de una hiperinflación? ¿Cuán cerca o cuán lejos la ves?

- Ojo con el 8% de este mes porque está todo pisado, en especial los (precios) regulados. Cuando uno analiza en detalle es únicamente, seguir pisando, generando más desequilibrios, pero que lógicamente en algún momento se van a materializar. En algún momento va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Eso indefectiblemente con cualquiera de los dos gobiernos, ya sea el de Milei o el de Massa, va a suceder y la Argentina viene acumulando una serie de desequilibrios de todos los precios relativos a la economía que van a impactar en la inflación. Por eso decimos que un buen escenario va a ser alrededor del 20%, un escenario más complejo, podemos hablar de 40 o 50 puntos de inflación mensual.

- Bueno, 40 o 50 puntos mensuales ya es híper ¿no?

- La Argentina está coqueteando hace mucho tiempo con la híper. Nuestro presidente habla de Estados Unidos, que acaba de mostrar nuevamente una inflación de 0,1% mensual y cuando uno ve, están en 3,2% anualizada. Tuvieron un ciclo muy corto de inflación de dos dígitos y rápidamente lo han corregido En el resto del mundo lo mismo. La inflación dejó de ser un problema en el mundo, sólo en la Argentina sigue siendo un tema grave.

Si llega a ganar Massa el ajuste lo va a hacer nuevamente la clase media. Habrá una suba sistemática de impuestos para intentar corregir el déficit fiscal que él sabe que es determinante.

- ¿Cómo se hace para sincerar tarifas y los precios regulados?

- Es maquiavélico porque en el fondo acostumbran a la gente a precios que no corresponden. Lamentablemente, en Argentina se regala energía, distintos tipos de servicios públicos, transporte, etcétera y la verdad es que cuando uno viaja en el mundo esos precios son completamente distintos. Lo único que hacen es seguir desequilibrando la economía, e indefectiblemente el búmeran vuelve. Cuando uno habla de inflación mensual del 10%, eso quiere decir que por más que te estén regalando el transporte público a $56, después lo terminás pagando cuando la carne vale $3.000 o $4.000 el kilo. Entonces el búmeran igual te vuelve. Decía un profesor mío, 'there is no free lunch' , no hay un almuerzo gratis en la economía, porque los recursos son limitados.

- ¿Cómo se desarma el esquema?

- Se desarmará dependiendo de quién gobierne. Va a haber dos decisiones completamente marcadas. Creo que si llega a ser Massa el ajuste lo va a hacer nuevamente la clase media. Va a haber una suba sistemática de impuestos para intentar corregir ese déficit fiscal que él sabe que es determinante. Si seguís con acumulación de desequilibrios fiscales y sin tener acceso al crédito internacional, que es algo que no lo va a tener en el corto plazo este gobierno, acudís indefectiblemente a la maquinita y ya sabes a donde te lleva. Posiblemente, veamos una suba sistemática de impuestos de todo tipo, impuestos a nivel personal, empresa, etcétera.

Por el lado de la propuesta de La Libertad Avanza, van a intentar achicar o reducir la estructura del Estado. Habrá una corrección de tarifas, lógicamente, los famosos subsidios, pero se va a intentar acomodar esos 40 puntos del producto que hoy representa el Estado argentino. La Argentina no puede vivir con ese Estado, que es demasiado grande y que no se puede financiar de manera prolongada en el tiempo, porque si no terminás en estas situaciones.

- ¿Hay espacio para el gradualismo en estas correcciones o se irá a una política de shock en los próximos meses?

- Las reglas de juego van a cambiar, cualquiera sea el ganador. Acá no se puede seguir con este esquema. Este statu quo te lleva a una hiperinflación o a más desequilibrio, más agonía, entendiendo que ya estás en una situación extrema y que los gobiernos, a partir del día que asumen, empiezan a perder poder, con lo cual las decisiones más difíciles las tenés que tomar rápidamente.

Si triunfa la propuesta de La Libertad Avanza, van a intentar achicar o reducir la estructura del Estado. Habrá corrección de tarifas y se va a intentar acomodar estos 40 puntos del producto que hoy representa el Estado argentino.

Posiblemente, Massa intente buscar un shock de confianza a través de equipos económicos diversos, no únicamente vinculados al peronismo, una decisión del Banco Central de intentar delimitarlo en su poder de emisión, en fin. El tema es que acá necesitás mucha credibilidad y nuevamente, tenés una situación de deterioro muy grande. Te diría que el mayor problema que enfrenta Massa, aunque gane, va a ser de credibilidad.

Por otro lado de Javier Milei, el mayor problema que pueden enfrentar es de gobernabilidad. Me parece que la propuesta de Milei sigue siendo en una línea y en una dirección y se mantiene, que es la reducción del gasto, la reducción del Estado y una dolarización de la economía. En eso ha sido enfático, con lo cual ya más o menos sabes hacia dónde van a ir. Ahí el problema marcha más por el tema de la gobernabilidad.

- ¿Qué va a pasar con la dolarización?

- La sociedad ya eligió al dólar como moneda de curso legal, no por gusto. Desde que escribí mi libro (Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica) vengo estudiando el tema, es una cuestión de necesidad. Cuando ganas en una moneda que sistemáticamente se deprecia, intentas buscar un activo que te resguarde el valor. El dólar es una referencia de valor en el mundo y además es líquido. Entonces, la decisión es 100% racional, en la Argentina de la elección del dólar como moneda de curso legal no es pasional.

Las decisiones van a tener que tomarse de shock. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en materia monetaria uno aspire a que Massa salga de los controles de capital, de ninguna manera, los va a mantener. El cepo va a quedar, va a haber una devaluación del tipo de cambio, un salto discreto. Para que la gente entienda, no va a haber más crawling peg (deslizamiento controlado del tipo de cambio), sino que va a haber un salto y después va a haber una renegociación a cuánto te doy de financiero, a cuánto oficial, estos esquemas que se han usado para dar mejores tipos de cambio.

- ¿La devaluación la imaginás para el martes próximo, el primer día hábil post elecciones?

- Depende de quién resulte electo. Si gana La Libertad Avanza y si encima resulta electo con espacio, el Central va a tener muy pocas herramientas para contener el tipo de cambio. Los $350 por más que entregues dólares, que tenés una posición abierta de 2.500 millones de dólares más o menos, los 9000 te los van a barrer en dos minutos. Entonces ahí también el guidance o lo que el equipo económico de Milei empiece a decir, va a tener mucha preponderancia en el mercado, como fue en 2019, cuando Alberto Fernández dijo $60 es un tipo de cambio de equilibrio y el mercado lo tomó y rápidamente acomodó a ese valor. Si gana Milei y si encima gana con contundencia, la transición va a ser muy compleja.

El tema es que Massa ganando, igual con contundencia, tal vez es el mejor momento para tomar las decisiones rápidas. Yo no creería tanto lo que se dice, sino que hay que entender que la situación es crítica en materia económica. Y si el ganador es Massa creo que va a empezar a tomar medidas muy rápido, necesita generar credibilidad, no creo que lo estire tanto.

- ¿Cómo ves el mercado cambiario? Esta semana el dólar parece que se despertó y volvió a niveles de 950 pesos.

- No veo una aceleración muy pronunciada. Sí creo que a 1.000 pesos nominalmente, si lo ves en términos reales, es un tipo de cambio altísimo, es un tipo de cambio de un país que tiene un deterioro sistemático de su política monetaria y política fiscal, porque si no la Argentina de ninguna manera tendría que convivir con ese tipo de cambio real de 1.000 pesos.

- ¿Cuál es el valor de equilibrio del tipo de cambio?

- El valor de equilibrio, en el fondo, lo termina poniendo el mercado. Soy hincha de los mercados, tienen mucha sabiduría y si ponen ese precio, están evaluando cosas que le da ese valor. Así y todo, me parece que para esta Argentina los dólares financieros a $1.000 parecería que son de equilibrio. La verdad que habría que ver en qué condiciones se dan y qué ofrecen los equipos económicos. En base a eso te diría, está caro o no.

- ¿Es necesario ir al déficit cero?

- Sí, en el primer año. No a lo Macri que termina en cuatro años, más ajustado por el mercado y no tanto por una vocación política. Acá no tenés espacio. Si querés evitarlo, vas a terminar en una hiperinflación con más mala praxis económica, como la estamos viendo y con una agonía cada vez con mayor deterioro.

O sea, para evitar una hiperinflación hay que ir al déficit cero en el primer año de gobierno.

Sin dudas.

- ¿Es necesario un nuevo acuerdo con el Fondo distinto al que tenemos sea?

- Este acuerdo con el Fondo fue imaginario, el gobierno argentino hizo lo que quiso. Encima de que había sido ya laxo en materia monetaria y fiscal, finalmente, que no se respetó y sobre todo este año, durante todo el 2023 se fue incumpliendo. Por ende, sin dudas van a un nuevo acuerdo, entendiendo que este gobierno no devolvió un peso al Fondo Monetario Internacional, fue una cuenta contable.

