En medio de la estampida del dólar, el Banco Central sigue de compras

En una jornada donde pareció revivir el temor electoral con un fuerte aumento del dólar blue, el Banco Central consiguió su 17ª jornada consecutiva con saldo positivo por operaciones en el Mercado Único de Cambios (MULC) en una jornada en la que regresó el sistema de micro devaluaciones periódicas "crawling peg".

Este miércoles sumó US$ 121 millones y así logró un saldo positivo de US$ 285 millones durante el mes de noviembre y de US$ 145 millones en la semana.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $352,95, en la primera suba desde la devaluación post PASO del mes de agosto cuando se congeló en $350. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 406,3 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 208,2 millones y el mercado de futuros Rofex llegó a US$ 771 millones.

En el mercado informal, el dólar tuvo una fuerte escalada del 4,8% y cerró a $970 desde los $925 previos. En tanto, el CCL tuvo un pequeño ajuste a la suba del 0,3% y cerró la jornada en $878,4. El MEP cotizó $881 con una suba del 1,5%.

Las reservas totales del Banco Central cerraron la jornada del martes en US$ 21.127 millones, con lo que sumó US$ 162 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.