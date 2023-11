El Banco Central sumó dólares por decimosexto día consecutivo

El Banco Central hilvanó su 16° jornada consecutiva sin perder dólares de sus reservas por operaciones en el Mercado Único de Cambios (MULC). En la jornada de este martes sumó US$ 1 millón y así logró un saldo positivo de US$ 164 millones durante el mes de noviembre y de US$ 24 millones en la semana.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $350,1 y operó un volumen en el segmento de contado de US$ 253,3 millones. En el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 181 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 885 millones. En ambos casos el dólar cotizó en $353,5 descontando el inicio de las microdevaluaciones que realizará el BCRA por el llamado "crawling peg".

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue cerró el día con un nuevo aumento y cotizó en $925 para la venta, en el mismo valor que el día anterior. En tanto, el CCL bajó 0,2% y cerró la jornada en $875 y el MEP cotizó $868,5 con una caída del 0,3%.

Las reservas totales del Banco Central cerraron la jornada en US$ 21.127 millones, con lo que sumó US$ 162 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.