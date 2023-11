La estrategia de Mendoza, gane quien gane el próximo domingo

El debate presidencial entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), rumbo al balotaje del próximo domingo, dejó mucha tela para cortar.

En cuanto a economía, el candidato libertario criticó el rol del Estado y habló de “limitar” las relaciones internacionales con Brasil y China, propuesta que recibió críticas por parte de varios sectores.

Mario Lázzaro, gerente general de la empresa ProMendoza, habló este lunes en MDZ Radio 105.5 FM y analizó los dichos de Milei: “El Estado obviamente no puede estar ausente. Hay un papel que tiene que ver con lo institucional y, fundamentalmente, en el desarrollo de la estrategia. Un país necesita una estrategia de internalización de comercio internacional porque claramente necesitamos vender lo que producimos para poder comprar lo que no producimos”, explicó.

“El Estado tiene una organización, que nos da presencia en todos los mercados que le interese al país en función de nuestras fortalezas y de los movimientos geopolíticos y las condiciones, que no son permanentes, sino que van cambiando”, detalló Lázzaro en Sonría lo Estamos Filmando.

“Luego está el otro orden, que es el marco regulatorio, las normas, las resoluciones, que son algo más flexibles, más sencillas de poder modificar y muchas veces son las que condicionan el accionar del comercio, que son las empresas privadas”, indicó.

Y remarcó que “en el debate, ambos candidatos exponen como un objetivo a lograr el mayor volumen de exportaciones posibles, porque necesitamos dólares. Para poder generar ese volumen de exportaciones, tenemos como condición, primero que tener qué vender (que haya oferta); y para que haya oferta tiene que haber rentabilidad de las empresas”.

“Lo que surgió en el debate son dos países o dos grandes mercados que tiene Argentina, uno es China y otro es Brasil, pero tenemos que hacer una diferenciación. En primer lugar, China es un socio comercial muy importante para Argentina, pero en lo que tiene que ver con el sector de La Pampa húmeda, la producción de granos, de soja. Mendoza tiene su importancia, pero nosotros le vendemos el 3,5, 4% de nuestras exportaciones, son 40 millones de dólares por año. En el caso de Brasil, que sí es nuestro primer socio comercial y este lazo tan fuerte que tenemos con un mercado casi único; Mendoza ha ido posicionándose en Brasil”, aclaró y señaló que “no siempre las economías regionales tienen exactamente los mismos niveles de competitividad”.

“Mendoza tiene una estrategia de desarrollo región-región para no depender de la Nación”, insistió. “Las relaciones internacionales son originarias de las provincias que han delegado en la Nación su representación y su unificación. Las provincias tienen soberanía y pueden realizar sus propias acciones porque somos preexistentes a la Nación. Si tenemos esto en cuenta, lo que Mendoza viene haciendo es el desarrollo región-región. Así creamos vínculos más fuertes”.

Lázzaro opinó que “Argentina debería impulsar una mejora del Mercosur; tenemos que terminar de que se ponga en marcha el Tratado que se aprobó con la Unión Europea que no está en funcionamiento. Pujar para que el Mercosur siga las iniciativas que inició el presidente de Uruguay Lacalle Pou de abrirnos más al mundo, generar más acuerdos pero como Mercosur y aprovechar lo que está ocurriendo en el mundo”.

“Los países empiezan a mirar más cerca y empieza a cerrarse el comercio internacional. Estamos tratando de trabajar rápidamente para posicionarnos dentro de una región que está creciendo, que es Latinoamérica vinculado a la relocalización de industrias que estaban en Asia y que están volviendo a Estados Unidos”, agregó.

Y remarcó: “Nosotros en Latinoamérica tenemos a Brasil, socio, creciendo, ya convertido en el granero del mundo, tiene petróleo. Si hacemos esa lectura, además sin hipótesis de conflicto a la vista; por eso estamos trabajando rápidamente”.

“Mendoza tiene una estrategia que va siguiendo para posicionarse dentro de estos movimientos geopolíticos y, eventualmente, lo que resulte de las elecciones del próximo domingo, estar bien posicionados”, sentenció.

Finalmente, reconoció la necesidad de que “el Estado no regule y no intervenga en el tipo de cambio porque eso genera incertidumbre. No sabemos cuál va a ser el tipo de cambio la semana que viene y ese es el problema: no vienen inversiones, no invertimos los argentinos y para poder generar dólares tenemos que tener qué vender. Si no tenemos certidumbre, no tenemos oferta exportable”.

