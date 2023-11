Open Banking: abriendo el camino hacia la innovación financiera y la inclusión

La llegada del open banking (banca abierta), un movimiento que permite a terceras partes acceder a la información financiera, está desdibujando las fronteras de la banca, fintech y las relaciones con los clientes. Nacido de la visión de transparencia, mejora de servicios y fomento de la innovación, la banca abierta tiene la promesa de transformar no sólo la forma en que operamos con los bancos, sino también cómo concebimos el empoderamiento financiero.

De Screen Scraping a Banca Abierta

Antes de la era de la banca abierta estandarizada, varios servicios financieros pioneros utilizaban una técnica algo rudimentaria y controvertida llamada "screen scraping". Este método permitía a las aplicaciones de terceros acceder y recuperar los datos bancarios de un usuario. En esencia, las aplicaciones están basadas en “robots” que inician una sesión en el home banking del usuario en su nombre, «raspando» (copiando) los datos necesarios de la pantalla y luego utilizándolos para proporcionar diversos servicios.

Aunque el screen scraping es una forma ingeniosa de eludir los sistemas bancarios tradicionalmente cerrados y ofrecer a los consumidores perspectivas y servicios financieros mejorados, presenta desafíos, en términos de seguridad y privacidad, fragilidad, experiencia de usuario pobre y mayores costos operativos.

Surgimiento de los Primeros TPPs

En esta etapa inicial de servicios financieros digitales, surgieron algunos TPP pioneros, aprovechando el screen scraping y técnicas similares: Yodlee, Mint, Plaid, etc. Estos primeros TPPs, aunque innovadores, operaban en un área gris en cuanto a perspectivas regulatorias. Proporcionaron a los consumidores y al mercado una visión de los posibles beneficios de los datos financieros compartidos, sentando finalmente las bases para iniciativas de banca abierta más estructuradas, seguras y estandarizadas. Es

esencial reconocer que el screen scraping fue un punto de partida, un método algo rudimentario que demostró el vasto potencial de permitir la competencia mediante el acceso compartido a la información financiera.

Transición a Banca Abierta

Reconociendo tanto el potencial como las trampas de estos esfuerzos iniciales, reguladores, instituciones financieras y proveedores de tecnología en todo el mundo comenzaron a considerar enfoques más estandarizados para compartir datos. El objetivo era claro: ofrecer a los consumidores los beneficios de la agregación e insights de datos financieros garantizando seguridad, transparencia y control.

El resultado fue la evolución de los estándares de banca abierta, que dependen de métodos más seguros como las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) en lugar del screen scraping. Mientras que la Unión Europea dio pasos notables con el PSD2 para regular la banca abierta, en EE.UU. y América Latina la transición ha sido más compleja, con una combinación de impulsos regulatorios e innovaciones lideradas por el mercado dando forma al panorama.

Motivaciones, escenarios y oportunidades de negocio

Los TPPs, que abarcan un espectro desde startups fintech hasta gigantes tecnológicos establecidos, están a la vanguardia de explotar el potencial de la banca abierta. El acceso a datos bancarios permite a los TPPs mejorar sus productos existentes o introducir nuevos, mejorando experiencias y funcionalidades de los usuarios. Al mismo tiempo reduce fricciones: el acceso directo a datos a través de APIs simplifica muchos procesos, reduciendo entradas manuales de los usuarios y errores asociados. Esto actúa también como un gran reductor de costos operativos, mientras que las asociaciones con bancos pueden reducir los costos de adquisición de clientes.

Open banking es innovación, con nuevos modelos de negocio, servicios y soluciones. Foto: MDZ.

Open banking ofrece un terreno fértil para la innovación, permitiendo la experimentación con nuevos modelos de negocio, servicios y soluciones.

¿Por qué los bancos querrían participar de estas iniciativas?

Las motivaciones de los bancos en el contexto de la banca abierta son variadas y están influenciadas por una combinación de mandatos regulatorios, presiones competitivas, avances tecnológicos y expectativas cambiantes del consumidor. Mientras que en

algunas regiones, las regulaciones han actuado como el principal catalizador, en otras, los bancos han reconocido los beneficios estratégicos de adoptar la banca abierta.

Aunque las regulaciones han desempeñado un papel sustancial en la apertura de los bancos, no se puede decir que sean el único motivo. Los bancos, especialmente aquellos con previsión y centrados en el cliente, entienden que la banca abierta no es solo sobre el cumplimiento; representa una oportunidad significativa para redefinir la banca para la era moderna. Sin embargo, también vale la pena señalar que no todos los bancos han sido igualmente proactivos, y las actitudes pueden variar según el tamaño de la institución, los sistemas heredados, la posición en el mercado y la visión del liderazgo. Martín Paoletta

* Martín Paoletta, Payments Director de redbee.