El duro pronóstico de un exdirector del FMI si se implementa la dolarización de Javier Milei en Argentina

El reconocido economista y ex director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, se pronunció en contra de la propuesta de dolarización que plantea el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, porque el país no está en condiciones de realizarla.

"Hoy no hay dólares. Para poder dolarizar, hay que tenerlos y además conseguir unos US$ 40.000 millones", dijo y afirmó que para dolarizar hay que decirle a la gente que los pesos que tienen básicamente no valen nada. "Eso provocaría la pérdida de 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y le pegaría duro a la gente más pobre", manifestó a la radio online Futurock. El economista planteó que si se intenta se provocará "una expropiación a los argentinos".

La dolarización podría provocar la pérdida del 10% del PBI. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Loser se considera un monetarista, fiscalista que cree en la disciplina económica pero no en la dolarización, "ni en cerrar o eliminar el Banco Central" y aseguró que los países que ya dolarizaron siguen con los mismos problemas marcoeconómicos que tenían antes de realizar la dolarización, como Ecuador o El Salvador.

Dijo, en cambio, que cree que el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en caso de ser elegido, "va a ser algo más cuidadoso" con la disciolina fiscal y evaluó que "la gente alrededor de él entiende que hay que salir de esta situación altamente inflacionaria".

En la entrevista criticó fuertemente las propuestas, que calificó de "locura" sobre creación de un mercado de órganos o privatizar el mar. "Tengo ciertos valores económicos y otros que en la Argentina podrían denominarse progresistas en aspectos sociales, como el derecho al propio cuerpo de las mujeres, o la donación voluntaria de órganos. El tipo de cosas que propone Milei es, con todo respeto, inmoral".