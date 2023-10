Extraño comunicado del Banco Central sobre los depósitos en bancos

El día había comenzado nuevamente nervioso para el mercado de cambios. No solo el dólar Blue pegaba un brutal salto a $ 960, desde el cierre de $ 880 del viernes, también los dólares financieros se dispararon impiadosamente en un contexto de nerviosismo que no tiene, por ahora, ninguna noticia alentadora en la economía que lo calme. No fue uno de los mejores días para Sergio Massa.

La historia argentina enseña que en momentos como este sobran las declaraciones de circunstancia y mucho mas las que intentan a la fuerza llevar tranquilidad al mercado. Sobran los ejemplos con Lorenzo Sigaut o Eduardo Duhalde intentando calmar a quienes buscaban dolarizarse o recuperar sus depósitos en moneda verde. Esos pronunciamiento nunca generaron la tranquilidad buscada; por el contrario siempre alimentaron el fuego en medio de incertidumbre. Hay una norma lógica que la política no termina nunca de asimilar: en Argentina cuando hay temor nada peor que hablar de la seguridad de los dólares o depósitos.

Por eso llamó la atención el comunicado que emitió ayer el Banco Central bajo el título: "Argentina mantiene un sistema financiero líquido y solvente".

El comunicado que lanzó el BCRA

Allí la autoridad monetaria recuerda que el "sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento".

"La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%", continúa.

Y luego se embarca en un intento por llevar tranquilidad en un terreno del que no se debe hablar, especialmente en estos tiempos de crisis: "El ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia", dice el comunicado. Nadie había planteado hasta ahora formalmente la existencia de algún peligro en el sector bancario y es curioso que el propio BCRA lo mencione.

Para terminar, el BCRA reforzó la idea de los peligros que hoy representa la economía argentina: "La estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventuales situaciones de estrés".