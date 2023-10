En qué se apoya la relación entre Cornejo y los empresarios cercanos a él

La relación entre los empresarios y la política es algo que suele generar resquemores, dudas y miradas de costado. Sin embargo, es un vínculo cotidiano debido a la fluidez de la economía en la que el sector privado y el público deberían ser actores complementarios. En este contexto, dueños de empresas así como representantes de las gremiales empresarias desde hace tiempo han manifestado de manera clara su intención de ser parte de la solución, más allá de la queja.

Algunos lo hicieron de manera directa con la creación de partidos y presentación de listas mientras que otros prefirieron otros roles. Tal vez por este motivo, casi todos los candidatos para gobernar Mendoza se acercaron a escuchar los reclamos y propuestas de las cámaras empresarias. Quizá esa sea la razón por la que Alfredo Cornejo, el gobernador electo, haya comenzado a tender puentes con distintos representantes del sector privado.

Con algunos la relación es más directa porque muchos empresarios formaron parte de listas dentro de Cambia Mendoza _ya sea dentro de su línea o en la contraria_. Con adhesiones nada desdeñables desde las elecciones pasadas, hubo un departamento en el que la propuesta impulsada privados, y completada por los políticos de Cornejo, se consagró ganadora. Otros, simplemente lo apoyan porque ven en él una decisión que no apreciaron en los otros candidatos.

Las preocupaciones comunes

Cornejo ha planteado su gestión desde un modelo unidireccional por lo que los empresarios cercanos a él saben que siempre es el que por su cargo tiene la decisión no solo final sino de tomarlos en cuenta o no. Esta modalidad del gobernador electo también ha llevado a muchos a criticarlo aunque son pocos los que se animan a hacerlo en voz alta.

El principal aporte que los empresarios afirman hacer a la política y, particularmente al segundo gobierno de Cornejo, tiene que ver con la experiencia en el sector productivo. Tanto los que presentaron listas como los que no, suelen quejarse no solo de la burocracia política sino también de la injerencia en temas que quienes no han llevado adelante una empresa, comercio o cualquier actividad privada desconocen.

Los empresarios apuntan a maximizar la experiencia para el bien común

La mirada general es que no se está allí por un cargo en el Estado ya que todos seguirán viviendo de su empresa, pero sí por la posibilidad de marcar una agenda pública orientada a la producción y el empleo. Y, aunque no de manera directa o particular, también aspiran a que quienes ocupen cargos sean personas que hayan demostrado idoneidad en los sectores de origen. Es decir, que se hayan desempeñado de manera privada y sepan de primera mano con lo que hay que lidiar, combo en el que no aceptan segundos planos.

Entre las principales inquietudes se destacan el aliento a las inversiones genuinas así como el pedido de minimizar trabas y burocracia. El achicamiento del Estado, la disminución de infinidad de organismos estatales que se replican o que hacen casi lo mismo con nombres y empleados diferentes con la dispersión del gasto también forman parte de la agenda. Al igual que la necesidad de simplificar y achicar impuestos para avanzar.

“La pregunta es si los empresarios se acercan a Cornejo o es al revés”, lanzó Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). Él no es de los que ha participado activamente en política, pero valora la postura del próximo gobernador como “el político que ha logrado representar” sus ideas al tiempo que se ha sentido escuchado por él y por su equipo. El diálogo y la diversidad de propuestas ha sido clave desde su punto de vista.

La experiencia de llevar adelante una empresa

El día a día de una organización argentina, la pelea por la inflación, el pago de salarios y el de impuestos o las innumerables trabas estatales en los que los proyectos se enredan incluso antes de ver la luz. Los empresarios creen que tienen algo para aportar a partir de esa experiencia diaria y pareciera que el nuevo mandatario está abierto a escuchar. El tiempo mostrará o no los frutos de esta relación. Vargas Arizu, Totero y Badaloni presentaron lista en el 2021

“La clave es sumar al conjunto de la sociedad, no tiene que ver ni con arrimarse ni con privilegiar el crecimiento particular”, explicó Julio Totero, un reconocido empresario y dirigente de la metalmecánica que hace dos años participó de la interna de Cambia y que este formó parte de la lista de Diputados provinciales. Él forma parte de Encuentro Federal con Rogelio Frigerio como principal referente y desde allí han elaborado ejes para el desarrollo productivo de la provincia que esperan sea un aporte para el futuro Gobierno.

Tanto él como Rodolfo Vargas Arizu _quien también formó parte de la interna de Cambia en las elecciones_ el objetivo es estructurar equipos de trabajo así como hacer pie en las coincidencias más allá de las diferencias. “Trabajamos con Cornejo para aportar una visión distinta de la realidad, me parece inexplicable que no haya legisladores que sepan de turismo o de vitivinicultura o cualquier actividad productiva”, señaló Vargas Arizu que integra el espacio Más República con Ricardo López Murphy como uno de sus referentes.

El empresario vitivinícola y olivícola formó parte del grupo que hace dos años peleó la interna de Cambia Mendoza. Allí también estaban Mauricio Badaloni, presidente de la Fundación Andesmar, y Joaquín Barbera, del grupo Broda. Este año Badaloni priorizó su rol en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina en donde puede palpar más de cerca las problemáticas del sector productivo. No obstante, al igual que Barbera su interés por “ser parte de la solución” sigue en pie.

La voz que se alza desde el Sur

Andrés Vavrik es un joven empresario agroindustrial de General Alvear y fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería del departamento. Como alguien que va al frente, Vavrik también forma parte de Más República con una excelente elección en 2021 que llamó la atención de Cornejo y un punto ganador este año con el espacio Activá Alvear. Andrés Vavrik lideró un cambio en General Alvear

“Apoyamos la lista de Alejandro Molero y por amplia diferencia le ganamos al oficialismo de Walter Marcolini”, se enorgulleció Vavrik. Allí el primer concejal fue Carlos Zalazar, representante del espacio en donde hay empresarios, profesionales y emprendedores. La primera medida del gobierno municipal electo ya está lista y es un organigrama que reduce la cantidad de funcionarios y le ahorra el departamento $350 millones, “algo que para un distrito chico es mucho y puede servir para proyectos productivos que creen empleo genuino”, destacó el alvearense.

“Como empresarios todos los días analizamos riesgos y hacemos balances por lo que creemos que podemos contribuir desde allí”, sumó Vavrik al tiempo que agregó que la decisión de quedarse cerca de Cornejo tuvo que ver con la posibilidad de que otras propuestas trajeran ideas que ya han fracasado. Su pretensión es reducir el peso del Estado y creen que el nuevo gobernador apoya esa mirada.

En San Rafael, otro departamento del Sur, uno de los nombres que se destaca es el de Alfredo Andión. Está al frente, con un socio, de embotelladora Sudamericana que elabora bebidas y es líder en productos para niño, además de la tercera cervecería más grande del país. Este año se presentó en la interna de Cambia como una manera de empezar a construir espacios que mejoren la calidad institucional desde adentro sin quedarse solo en la crítica.

“La afinidad con Cambia y con Cornejo se ha construido a través del tiempo debido a que vimos que estamos preocupados por problemáticas similares”, destacó Andión para quien la participación de la “gente común” es clave para salir adelante. En este punto y expresó que “cada uno es artífice de su propio futuro y el Sur tiene que trabajar en conjunto para recuperar su caída participación en el PBG”. Energía, infraestructura y turismo están entre las prioridades principales de esta parte de Mendoza, que en Malargüe alberga a Vaca Muerta y Potasio Río Colorado.