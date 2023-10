Con un dólar al rojo vivo, el Banco Central vendió U$S80 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la jornada con un rojo de U$S80 millones para atender las necesidades del mercado, el monto de ventas más alto desde el 11 de agosto, e hilvanó su segunda jornada en modo vendedor luego de casi 2 meses de compras netas. Así comienza octubre con un saldo negativo de U$S 96 millones en el MULC (Mercado Único de Cambios).

El dólar mayorista, se mantuvo en $350, en la misma línea de los valores del día anterior. Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a U$S 374,67 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron U$S 5 millones y en el Rofex U$S 476 millones.

El dólar mayorista sigue en $350 y se extiende la brecha. MDZ

En cuanto al dólar blue tuvo un fuerte salto del 4% y pasó de $810 a $843 para la venta. En tanto los dólares financieros también sumaron un fuerte aumento con un MEP que terminó en torno a los $745 y el Contado con Liquidación (CCL) subió a $899, lo que representa un incremento de más del 7%.

Las reservas del Banco Central culminaron la jornada del martes en U$S 26.566 millones, U$S 69 millones menos que la jornada anterior.