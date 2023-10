Vuelve la nafta a los expendedores, pero con aumento

Esta medianoche finalizan gran parte de los acuerdos de precios que Sergio Massa realizó luego de las PASO con distintos sectores. Uno de ellos tiene particular relevancia ya que se trata del sector de combustibles que vivió en los últimos días un desabastecimiento que provocó grandes dificultades a la población, disparó un arduo debate político e hizo que el ministro de Economía y candidato presidencial saliera al cruce amenazando el corte de las exportaciones si no se regularizaba la situación.

Aunque no está claro cuánto aumentarán, desde el ministerio barajaban un aumento del 5%, tal como se había establecido en el último acuerdo de precios realizado a fines de agosto. No obstante, ante la aceleración de la inflación, el desacople cada vez mayor con el precio internacional que no para de subir tras el recrudecimiento de la guerra entre Israel y Palestina y la crisis de abastecimiento, no se descarta que se negocie algún aumento mayor. Por ese motivo, Massa se reunirá con representantes de las empresas petroleras este miércoles.

Semana compleja con el desabastecimiento de combustible. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El anterior aumento de nafta se autorizó en agosto y fue del 12%. Si embargo, la inflación de los dos meses que pasaron sumaron un 12,4% y un 12,7%, más un número similar para el terminado mes de octubre, lo que implica una cifra largamente superior al 30%.

En las últimas semanas, y a pesar del congelamiento, todas las empresas con YPF a la cabeza realizaron un ajuste del 3% en el precio de la nafta, claramente por debajo de los aumentos del resto de los precios.