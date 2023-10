El Banco Central suma dólares, aunque termina el mes en rojo

El Banco Central volvió a sumar dólares y culminó la jornada con un saldo positivo de US$ 136 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), de esta manera terminó las últimas siete ruedas con compras por US$ 627 millones y en el mes de octubre con un rojo de US$ 231 millones.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a $350 para la venta, cinco centavos arriba del cierre de ayer con un volumen operado en el segmento de contado fue de US$322,097 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$510,100 millones y el mercado de futuros Rofex por US$1.342 millones.

Banco Central de la República Argentina

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue bajó $50 respecto al lunes, al quedar en $920 para la venta y $870 para la compra. Los tipos de cambio bursátiles tuvieron una tendencia mixta, el dólar CCL, subió al cierre del día 1,4% para ubicarse en $864,84, mientras que la cotización del MEP bajó 0,8%, en $852,85. En lo que va del mes el dólar MEP acumuló un alza de 21,7% y el CCL, 5,1%.

El dólar minorista cerró a $365,5 promedio para la venta sin variaciones respecto a la rueda previa, mientras que el tipo de cambio para las compras con tarjeta en el exterior se sostuvo en $731.

Las reservas del BCRA cayeron US$2.751 millones en la jornada hasta los US$21.861 millones tras pago al FMI, lo que implica una pérdida de más de US$ 22.700 millones en el año.