Cómo es la audaz maniobra que detectó la Aduana para conseguir dólares baratos

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la empresa Descartables Caromar S.A. por importar 1.650.424 artículos de manera irregular entre 2020 y 2022. Según el organismo, la firma declaró importaciones desde China por US$ 377.130 cuando el valor real era US$ 282.930, una diferencia de US$ 94.200. La mercadería constaba de espejos, alicates, tijeras, esponjas, herramientas de manicura y cepillos, entre otros. El objetivo de la compañía era adquirir dólares al valor oficial para especular.

Crecen los controles de Aduana y AFIP en el puerto. Aduana

La maniobra habría involucrado documentación apócrifa dado que las facturas presentadas en Argentina ante la AFIP diferían con las reales efectuadas en China al momento de la compra de la mercadería.

La Aduana presentó una denuncia en los términos de los artículos 864 y 865 del Código Aduanero que prevén penas de hasta 8 años de prisión. Además, según el artículo 876 del mismo código les correspondería una multa de entre 4 y 20 veces el valor en plaza de la mercadería, por lo cual la penalización económica mínima pretendida sería de US$ 3.061.086.