Dólar en llamas: la clave de una elección en modo "histeria" económica

Entre el martes 17 de octubre y el viernes el dólar blue, informal, paralelo o negro, como quiera llamárselo, aumentó casi 12%, un raíd alcista que sólo se observa en momentos de extrema tensión en el mercado.

Pasó de $985, un número ya considerado de espanto por los analistas y ciudadanos de a pie que veíamos cómo la divisa se precipitaba a cruzar peligrosamente la barrera de los mil pesos y llegó a cerrar en muchas cuevas en $1100. Incluso en el post cierre algunos "arbolitos" de la City porteña ofrecían billetes verdes por $1200 la unidad.

Pero la pauta de que todo el mundo está mirando lo que va a pasar este lunes a la mañana con la divisa norteamericana es que el dólar cripto, ese que puede usarse para comprar criptomonedas y calzarlas con inversión en moneda dura, cotiza a $1235, una referencia de que el mercado está literalmente en llamas.

Es que la elección presidencial, que en gran medida definirá el sendero por el que transitará la economía el próximo año. Nadie está pensando en los cuatro años que siguen. Este es el nivel de incertidumbre que se vive y que lleva a los comerciantes a no vender o no tener precio, a los consumidores con algo de dinero en los bolsillos a tratar de acopiar productos no perecederos de los supermercados o comprar productos "dolarizables" como computadoras o notebooks, electrodomésticos, autos y todo aquello referencia en el dólar y a los inversores a refugiarse en el dólar.

El dólar cripto opera las 24 horas y es una opción que permite presagiar el movimiento del dólar paralelo, por cuanto en épocas de extrema volatilidad cambiaria es casi una referencia ineludible.

Noticia en desarrollo