Sergio Massa enviará al Congreso el proyecto para crear una "moneda digital argentina"

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una “moneda digital argentina”, algo que había prometido durante el debate presidencial que se llevó a cabo este domingo en Santiago del Estero.

"La economía digitalizada rompe bolsones de corrupción, es el límite más franco que le podés poner. Voy a mandar al Congreso una ley para crear la moneda digital, que ya fue implementado en más de 100 países. Noruega y Suecia es el modelo más conocido, pero Brasil también. Con Brasil tenemos mucho trabajo complementario y necesitamos una mirada común”, sostuvo Massa en declaraciones televisivas este lunes.

Por otra parte, el ministro anticipó que ese proyecto va acompañado con la iniciativa de blanqueo de capitales que ya está presentada en el Congreso. “La oposición no quiere votarlo porque viene acompañado por el acuerdo que firmé con el Gobierno de los Estados Unidos que me da acceso a aquellos que tienen cuentas en los Estados Unidos”, aseguró Massa en diálogo con C5N.

“Como un gesto al gobierno de Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el de información automática de ciudadanos argentinos que tienen cuentas en su país, sería muy bueno que la oposición se siente en el recinto y lo vote”, agregó el ministro.

Sergio Massa confirmó que enviará el proyecto al Congreso antes de las elecciones

“Sería bueno que lo voten salvo que protejan a alguien que no sabemos. Ahora o en marzo la información va a llegar. Además, la evasión y la fuga van a ser delitos no excarcelables. La justicia penal económica va a ser un gran actor. Al que fuga y evade hay que meterlo en cana porque sino siempre termina la carga sobre los que laburan en blanco. Vamos a cazar afuera del zoológico, pero necesitamos el arma bien cargada, la mira teledirigida, aunque hay sectores que parece que no quieren”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Massa, por otro lado, anticipó hoy que la recaudación impositiva de septiembre registró “un aumento del 150% anualizada” y señaló que “todos pueden estar tranquilos desde el punto de vista fiscal” porque él es “un obsesivo de que Argentina tiene que llegar al equilibrio”. ”Estoy convencido de que el país tiene que construir equilibrio fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas para juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sacarlo del país”, dijo esta tarde Massa.

Por otra parte, Massa contó que le pidió a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, que separe de su cargo a María del Carmen Barros, gerenta general de la entidad, luego de que trascendiera que cobra un sueldo de 9 millones de pesos mensuales, que había contratado un coaching de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, por $1.800.000, y por la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, en el cargo de gerente de Sistemas del BNA, y de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del banco.

Además, Massa habló sobre cómo fue su reacción tras el escándalo de la publicación de fotos del ahora exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en un yate en Marbella, horas antes del debate presidencial. “Ya había pasado al mediodía y nosotros salimos (a Santiago del Estero) después del mediodía. Hablé con todos los que sentí que tenía que hablar, conté lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció y destrabó una situación. Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia”, comentó Massa.

"No somos todos lo mismo. Frente a un error se paga y se responde. Yo pedí que ese tema se resuelva ese día. Somos todos grandes, todos tenemos mucha formación en esto. Frente a un error de esa magnitud lo mejor era resolver y cortar rápida, con una respuesta rápida a la sociedad”, concluyó.