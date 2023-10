María Inés Del Gener: "Con su programa Mejores Empresas, Deloitte visibiliza emprendedores talentosos que hacen cosas maravillosas en Argentina"

Argentina es un país en el que el talento, la innovación y el emprendedurismo son la marca registrada en miles de empresas de todos los tamaños y en todas las regiones del país. Pero en esa lógica de mejora continua como factor clave para desarrollar los negocios, muchas empresas buscan la asistencia de profesionales, que los guían en ese camino hacia la excelencia.

El programa Mejores Empresas de Argentina (MEdA), que en el país se lleva a cabo por tercer año consecutivo, es una iniciativa de Deloitte, desarrollada junto a Santander y a UCEMA. El programa está destinado a la participación de PYMES, que si cumplen con los requisitos de inscripción, un equipo de coaches las acompañará en la identificación de oportunidades de mejora.

La inscripción se está llevando a cabo hasta el 11 de octubre, la participación es totalmente gratuita para aquellas PYMES que se quieran sumar. Será el ingreso formal al programa, que se desarrollará por algunos meses y que tendrá el año próximo la instancia de evaluación y premiación.

Mirá el video de la entrevista con María Inés Del Gener

En este diálogo exclusivo con MDZ, María Inés Del Gener, CEO de Deloitte Marketplace Cono Sur, cuenta los detalles más valorados del programa MEdA, cuáles son los principales logros alcanzados en el país hasta el momento y por qué es una gran oportunidad para las empresas medianas de capital nacional anotarse en esta tercera convocatoria.

- ¿Qué es el programa Mejores Empresas de Argentina (MEdA) y cómo se decidió aplicarlo en el país?

- Es un programa que nació hace 30 años en Canadá y que lo hemos replicado hace ya más de tres años en Argentina. Lo que se busca es reconocer a empresas medianas de capital local y darles la posibilidad de evaluarlas en distintos estándares.

Es importante decir que las compañías que participan de MEdA en Argentina son evaluadas con los mismos estándares que utiliza Deloitte en Canadá, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, por decir algunos de los 45 países del mundo en que se aplica el programa. Se evalúan en distintos niveles, en cómo encaran su gestión del negocio y al final del proceso se les comunica si pueden ser distinguidas como mejores empresas.

Independientemente de que sean acreedoras del reconocimiento o no, trabajamos con ellas durante largo tiempo y al final les damos una devolución, explicándoles por qué han sido seleccionadas, si lo fueron, y comentándoles en qué áreas creemos que tienen oportunidades de mejoras.

Con mucho orgullo podemos decir que hemos tenido casos de compañías que un año no han sido reconocidas, hacen sus deberes y vuelven a participar. Ahí vemos el granito de arena que hemos aportado.

- ¿Participar de MEdA tiene costo para las empresas?

- No. Lo que Deloitte, Santander y UCEMA buscan es darle visibilidad a aquellas compañías de capital mediano que están invirtiendo en el país, darles la oportunidad de evaluarlas con estos estándares. En definitiva, durante el proceso de evaluación hay una serie de conversaciones, en las que les vamos contando cuáles son las áreas a las que el mundo hoy está apuntando, ya sea áreas de innovación, de diversidad, de manejo de talento.

Vamos midiendo en qué situación se encuentran, las ayudamos a encontrar áreas de oportunidad. También nos da muchísimo placer cuando les decimos “estás muy bien en esto, lo estás haciendo muy bien”. Es valor agregado porque ratifican que van por el buen camino, así como en otros casos, les marcás que deberían ir ajustando determinado tema.

Como mencioné anteriormente, participar no tiene costo, creemos que le estamos aportando o dando valor agregado que va mucho más allá del reconocimiento final, del uso del logo o demás. Es un proceso que, en definitiva, lo que busca es acompañarlas, aportándoles un valor agregado.

- ¿Por qué apunta a empresas medianas y no chicas? ¿Buscan que escalen, que puedan exportar si es que no lo hacen o cuál es la estrategia?

- Estamos apuntando a compañías que tengan más de cinco años de permanencia en el país, con sus balances auditados. Por eso me refiero a compañías de tamaño mediano. Tienen que ser compañías en las que podamos hacer las revisiones, hacerle las devoluciones y eso nos indica que son compañías medianas.



Una compañía chica, en general, no está preparada en las áreas que nosotros chequeamos. No obstante, nos pasa que se acercan empresas chicas, a las que les decimos "mira, hoy no podés estar en el programa, por favor volvé cuando cumplas las condiciones, porque con mucho gusto vas a ser parte". La verdad es que agradecen la conversación y esos tips que les damos.

- El programa tiene más de 30 años a nivel mundial, 10 años en México y aquí solo tres años. ¿Por qué decidieron venir a Argentina ahora?

- Porque se dan, claramente, las condiciones. En Argentina hay muchas startups, hay muchas compañías medianas. Con este programa recorremos todo el país, tenemos compañías inscriptas de Tierra del Fuego, Misiones, Catamarca, no son sólo de Buenos Aires. Y la verdad es que se dan todas las condiciones para que Deloitte venga con este programa acá, porque si hay algo que tenemos es emprendedores, nos caracterizamos por eso. Es un programa que ni bien se lanzó ya en el primer año tuvimos muchos inscriptos, y año a año vamos creciendo.

Dejame decirte que ahora, en nuestra tercera edición, estamos justamente en el momento del registro. Hoy si las compañías entran a la página Mejores Empresas de Latinoamérica, ingresan a la pestaña de Argentina y cargan la información que allí se les pide, enseguida un profesional de la firma los contacta para contarles mejor cómo es el proceso.

El paso siguiente es una etapa de presentación de documentación y de evaluación. Se las va guiando y solicitando información que tienen que aportar y además no lo hacen solos, tienen coaches, puede ser de Deloitte o también de los demás sponsors -Santander o UCEMA-, es decir, que son guiados por profesionales con distintos grados de expertise en la materia.

Una vez que tenemos toda esa documentación, entra a un área de evaluación de Deloitte, donde los profesionales analizan la documentación y van teniendo un ida y vuelta con ellos, para finalmente llegar a la etapa de premiación.

- ¿Cuánto dura todo el proceso?

- Es rápido, en el transcurso de unos meses se realiza la evaluación y en 2024 hacemos la premiación.

- O sea que el proceso termina a mitad del año próximo.

- Sí, aproximadamente.

- ¿Cuál es la experiencia de estos dos primeros años de vigencia del programa MEdA?

- Año tras año nos encontramos con empresas de distintos rubros. Empresas enfocadas al mercado local, así como empresas que iniciaron con foco en la exportación. El común denominador que tienen todas es el entusiasmo que te contagian. En la reunión de entrega del reconocimiento, hacemos un evento en el que les damos un espacio, contamos qué hace cada una de las empresas reconocidas, ellas hablan y realmente salís potenciado. Salís convencido de que en Argentina sí hay algo, hay talento.

Las áreas de punto de mejora son diversas, depende del grado de madurez de la compañía, la industria en la que está. Surgen muchos temas de talento, también temas que tienen que ver con la innovación y con la tecnología.



Lo que hacemos es identificarles cuestiones de mejora, pero muchas no les son nuevas. En Argentina tenemos muchas ganas de aprender. Por lo tanto, no te encontrás con compañías que están improvisando. Están en lo suyo, buscando lo mejor. Tal vez en eso que están buscando les falta cierta madurez o dar el pasito, para eso estamos nosotros, en eso las ayudamos. Es muy difícil que encontremos una compañía que en esas áreas no ha hecho nada. A veces les decimos "te falta esto, lo otro" y nos dicen “lo teníamos pensado, no sabíamos cómo, te agradezco". Y vuelven el año siguiente. Por lo tanto, también nos llena de orgullo saber que les interesa participar, que lo que les dimos les sirvió, lo aplicaron.

- ¿Cómo está posicionada la Argentina respecto de otros países de la región?

- Estamos muy bien. Como digo, los temas que planteamos no les son ajenos. A lo mejor no se han ocupado todavía, pero los tienen en agenda y agradecen mucho el enfoque que le damos.

- ¿El tema crediticio es una de las debilidades de Argentina?

- Sí, de pronto es una de las áreas que nosotros evaluamos, si están trabajando con capital propio, si están trabajando con endeudamiento, ésa es una de las áreas que miramos. Cada país tiene su problemática, en Argentina nos encontramos con este tema, pero cada geografía tiene un tema que atacar.

Mencionamos a los países de Latinoamérica y la verdad es que en cada área se trabaja en el lugar que más le duele. Pero en líneas generales estamos muy bien. En el evento donde se entrega el reconocimiento, las empresas cuentan experiencias, muchas compañías son tercera generación de familiares que están apostando a la compañía que alguna vez se creó y que le están dando esta nueva visión. Son los chicos que estudiaron, que se están comprometiendo y están apostando por el área de innovación o quieren profesionalizar la compañía.

Es súper interesante. Así como también te encontrás con muchos emprendedores jóvenes, talentosísimos, que están en el país, en su ciudad, en su provincia y desde ahí están haciendo cosas maravillosas.

- ¿Qué proyectos hay para Mejores Empresas de Argentina en 2024 y en adelante?

- MEdA es un programa que vino para quedarse. Una compañía que participó un año puede seguir participando. Las vamos viendo crecer. Vamos diciendo "mira, ya llegaste a este nivel de madurez, ahora ya podés pasar al siguiente". Una compañía puede participar un año y después tal vez no participa más, pero por suerte siguen participando, sienten que les gusta, lo agradecen mucho. Es muy interesante.

- ¿Cómo trabajan los coach y cuántas veces por semana se reúnen con las empresas?

- El programa busca trabajar con las empresas y no que ellas trabajen para nosotros. Les damos un tiempo de armado de la información, los vamos guiando, recibimos las preguntas, esto sí y esto no. Una vez que se cargó la información y los coaches lo analizan y lo revisan, empiezan a trabajar con ellos. Pero tampoco es una invasión que desembarcamos en la compañía, no es una auditoría. Este es un trabajo de consultoría que hacemos con ellos, vamos buscando los espacios. Hay compañías que te reciben y te dicen 'instálate, me encanta'. Y hay compañías en las que vas interactuando en función a sus ritmos.

- ¿Siempre son profesionales en distintas áreas o hay un solo coach?

- Hay compañías a las que se asigna uno o dos coaches. Cada coach es un profesional de cualquiera de los tres sponsors, Deloitte, Santander y UCEMA, y también si es necesaria determinada expertise, buscamos en otros coach de esa área en cuestión. Si bien puede ser que la cara visible que tenga la compañía sea un profesional, lo que le damos es la tranquilidad de que ese profesional está trabajando con el resto de los coaches. Lo que no queremos hacer es que tengan un desfile de profesionales. Este programa viene a sumar. Tratamos de darles una o dos caras visibles y después hacemos la interna nosotros.

- Para resumir, estamos en tiempo de inscripción. ¿Hasta cuándo hay tiempo?

- Hasta el 11 de octubre. Les proponemos que entren a la página Mejores Empresas de Latinoamérica. Es muy fácil inscribirse y un profesional de Deloitte los va a contactar para avanzar en el proceso. Después viene el proceso de documentación, evaluación y luego la etapa final de premiación y la devolución.