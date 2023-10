Debate presidencial: ¿qué dijeron los tres principales candidatos respecto a la economía?

El 1 de octubre se llevó a cabo el primer debate electoral entre los cinco principales candidatos a presidente en Santiago del Estero. Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) fueron los protagonistas de la noche.

En un vaivén de declaraciones precavidas y con poca novedad, el tema más relevante de la jornada fue el económico. Carlos Burgueño, especialista económico, analizó la postura de los tres principales candidatos en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM. En el caso del actual ministro de Economía, dijo que "va a buscar el equilibrio fiscal, esto es el 50% del problema de la inflación. Pero volvemos a lo mismo de siempre, nos preguntamos cómo lo van a hacer y nunca hay respuesta".

Además, explicó que "lo que sí hubo fueron 2 ideas que planteó Sergio Massa. Una es sobre la moneda virtual argentina, que aún no tengo precisiones, pero eso puede ir desde una criptomoneda argenta, hasta un nuevo patacón. La otra idea que compartió fue que en Argentina va a haber un blanqueo de dólares y que, aparentemente, será muy generoso. Por la información que tengo, para los que tengan hasta 50 mil dólares, probablemente no les cobren multa".

Sobre la candidata de Juntos por el Cambio, opinó: "Patricia Bullrich tercerizó la cuestión económica en Carlos Melconian. No avanzó en ninguna otra definición económica. El presidente tiene que tener ideas claras y la verdad que Bullrich no las tiene".

Sergio Massa y Patricia Bullrich en el debate electoral.

Haciendo mención al libertario, comentó que "Javier Milei dijo que va a cerrar el Banco Central, cosa que no va a poder hacer y no va a suceder. Va a seguir habiendo un Banco Central, pero que va a dedicarse a controlar el resto de bancos. El sistema financiero no va a ser un Banco Central que vaya a financiar al Tesoro Nacional. Ahora, para llegar a ese punto van a pasar dos años, más o menos, y de ahí a que suceda después van a preguntarse para qué lo van a cerrar, si total el tema monetario ya lo solucionaste".

Y cerró: "Creo que en el tema económico quedó un gran bache. Las grandes interrogantes sobre la actual economía argentina no fueron respondidas. En definitiva tiene su lógica, porque nadie te va a contar en un debate electoral el ajustazo que va a hacer para enfrentar la inflación. Los 3 candidatos con más posibilidades (Milei, Bullrich y Massa) tienen que resolver quién va a perder mucho, quién más o menos, y quién poco, pero todos van a perder".