Los yuanes chinos, la clave para detener corridas pensando en el balotaje

Sin eufemismos, Gabriel Rubinstein blanqueó para que se usarán los U$S 6.500 millones de la activación y ampliación del swap negociado con China. El viceministro de Economía, en una discusión vía la red X con algún colega, escribió que "se activan US$ 6.500 millones. Y se podrán usar para importaciones, pagos externos o intervención en CCL/MEP, que esperemos puedan bajar y alejarse de los valores de 'pánico' recientes".

En esos momentos en dólar blue cotizaba a unos 985 dólares y amenazaba con algún otro amague de ferocidad. Lo mismo que los dólares financieros. Sin embargo, una vez que la novedad sobre el uso de las divisas proporcionadas por el régimen de Xi Jinping comenzó a ser una realidad comunicacional, el dólar se cuadró y comenzaron a articularse nuevos equilibrios cambiarios, los que, para el equipo económico, deberían funcionar durante las últimas dos batallas de la semana, la de hoy y mañana, último día previo a ir a votar el 22 de octubre.

Pero también para al menos el período de tiempo que demandaría la campaña para un eventual balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, algo que el oficialismo descarta que ocurrirá.

La idea que tiene el equipo económico con el dinero proveniente de Beijing, es que alcance para lo que se considera el mínimo indispensable requerimiento de intervención en los mercados de los dólares financieros, para mantener a raya ambas cotizaciones.

El ministro Sergio Massa tira toda la carne a la parrilla para lograr tranquilizar el mercado cambiario.

El pago al Fondo Monetario

Según el promedio que surge de las mediciones de la Secretaría de Finanzas de Eduardo Setti, con unos U$S 70 millones diarios de disponibilidad, tanto el CCL como el MEP pueden ser intervenidos. Siguiendo la lógica, y descartando que hoy y mañana serán jornadas difíciles, se necesitarían como tope unos U$S 1.400 millones para tener poder de fuego en el mercado cambiario.

Si se tiene en cuenta que del swap chino unos U$S 2.600 millones irán al Fondo Monetario Internacional (FMI) el mismo 23 de octubre, y que unos U$S 2.500 millones se necesitarán para mantener, aunque sea de manera lánguida un ritmo de importaciones básicas para que no ocurran las parálisis de plantas industriales modelo como las automotrices, alcanzaría el préstamo chino para mantener armas de acción sobre los dólares financieros. Y, en consecuencia, tener oportunidades de sostener batallas cambiarias ante eventuales corridas.

Según la visión oficial, desde el viernes pasado el equipo de Massa le habría demostrado a los operadores financieros que está dispuesto a pelear; aún sin dólares. Y que ahora, con divisas en el bolsillo y ante un eventual balotaje (que se descarta ocurrirá), hay elementos de acción para que las corridas tengan que esperar.

La cuenta básica indica que hasta el eventual mano a mano entre Milei y Massa el 19 de noviembre el dinero alcanzaría. Y que después, será otro país. Pero mientras tanto, el tigrense tendría espaldas cambiarias para pelear en el terreno más duro que le plantea la economía: las corridas cambiarias.

Con estos U$S 6.500 millones habilitados por China, el monto total de la deuda que se mantiene con ese estado llegará a los 27.500 millones de dólares, convirtiéndose el Banco Central chino en el cuarto acreedor conjunto del país, luego de la deuda privada voluntaria en títulos públicos emitidos bajo legislación internacional contabilizados en unos U$S 45.000 millones, seguido del FMI con unos U$S 44.000 millones y los 40.000 millones que ya acumulan las leliqs en el Banco Central. El Banco Central chino es el cuarto mayor acreedor del país.

Libre disponibilidad

La posibilidad de contar con los dólares chinos con la característica de "libre disponibilidad" (se podrán utilizar para cualquier fin, inclusive contener al dólar), es un capítulo que se inauguró este año. De hecho, fue una decisión que el estado asiático tomó, curiosamente, cuando en junio pasado comenzó el período de campaña y se le avaló a Sergio Massa utilizar este dinero para pagarle al FMI. Hasta ese momento, los yuanes se podían utilizar únicamente para financiar importaciones chinas. O mostrar en la vidriera como dólares disponibles.

Hasta esos momentos, un swap fue siempre un mecanismo por el cual Argentina y China se comprometen a habilitar eventualmente el cambio de, sin la intervención de terceras monedas; en este caso, el dólar. El aporte de capital lo hace el Banco Central de China, bajo la certeza de que los yuanes originales serán eventualmente utilizados. Mientras tanto, hasta que se ejecute el cambio, quedan como libre disponibilidad del depositante: el BCRA.

La idea china fue otorgar este dinero en cuotas, como garantía para el intercambio financiero entre los dos países para la construcción de las grandes obras en el país comprometidas con el país asiático, fundamentalmente la represa Condor Cliff (ex Cepernic-Kirchner), un proyecto que en algún momento el Gobierno de Mauricio Macri prometió clausurar pero que, precisamente por la vigencia del “swap” decidió mantener vigente.