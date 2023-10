El comercio llega a las elecciones sin desabastecimiento, pero con faltantes

La incertidumbre económica abarca a todas las actividades a medida que se acercan las elecciones. Una inflación altísima, cuentas del Estado en rojo, un dólar incontrolable y la percepción generalizada de que tras los comicios del próximo domingo nadie sabe que sucederá porque las opciones en pugna no ofrecen certezas sobre la futura marcha de la economía, ya genera comportamientos defensivos de los actores económicos.

En el comercio la percepción generalizada es que los proveedores de mercaderías no quieren vender al precio actual y retacean sus productos a supermercados y comercios de cercanía. Y por otro lado, los consumidores verifican faltantes de mercadería y remarcaciones que están por fuera de la evolución de la inflación.

Aunque, hay que decir que no se ven situaciones de góndolas vacías o desabastecimiento. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) aseguran que "El abastecimiento de productos es normal", aunque "puede pasar que haya deficiencias en el surtido o que no se encuentre la marca o en el formato buscado, pero el producto se encuentra. No hay ninguna señal que permita pensar en desabastecimiento".

El consumo se vuelca a los canales de grandes superficies por precio. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según Damián Di Pace, director de Focus Market, "esta semana la venta de insumos o productos va a estar difícil básicamente porque hay incertidumbre respecto de si efectivamente hay un desenlace eleccionario el próximo domingo o no, y si hay un salto devaluatorio en el tipo de cambio oficial y de acceso al mercado para reposición de productos. Así que lo que pasa en el mercado es que toman a gotas los pedidos o bien se toman pero con entregas para la semana que viene con los valores del día de la entrega o simplemente a precio dólar".

Fuentes de supermercados informaron a MDZ que lo que está sucediendo en las góndolas es una combinación de varios problemas. Por un lado, hay proveedores que entregan sólo el 45% en promedio del total del pedido. Por otro, las empresas privilegian las entregas en canales de cercanía tradicionales debido a que allí los precios son mayores, en algunos casos un 50% y en algunos productos de primera necesidad como aceites o bebidas, de hasta un 100%, por lo que en los supermercados se nota un falta importante de variedad de marcas.

Los proveedores entregan menos mercadería. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pero, además, esa misma diferencia de precios provocó, entienden en los supermercadistas, un incremento de demanda que provocó una agudización de los problemas de faltantes.

Algunas de las principales empresas proveedoras destacan, de todas formas, que las entregas están en volúmenes normales, en tiempo y forma. Aunque, cualquier consumidor puede comprobar que si bien hay stock de todos los productos, existen faltantes en variedad y marcas.

Los minoristas, en cambio, tienen una percepción diferente. Si bien es cierto que las entregas no se cortaron, se verifican aumentos de precios mucho más acelerados que en los canales de grandes superficies. Los controles del Gobierno para verificar los acuerdos de precios justos se nota en los supermercados, pero simplemente no existe en los comercios chicos.