Un asesor de Javier Milei explica cuál es la "bomba de tiempo" de la economía argentina

Héctor Rubini es economista, investigador y profesor de la Universidad de El Salvador, y forma parte del equipo económico de la Libertad Avanza. Es uno de los asesores de Javier Milei y su nombre suena como parte del Gabinete que tendría el libertario en caso de llegar a la presidencia. En diálogo con MDZ explicó qué son las leliq y detalló el "peligro" que representan.

Consultado sobre su visión del panorama económico actual, Rubini dijo que lo ve "complicado". Y detalló: "La inflación puede acelerarse de acá a fin de año, la actividad difícilmente repunte y la cuestión financiera fiscal cambiaria es probablemente el gran desafío que empiece a partir de diciembre". ¿Hay una solución a corto plazo? "Soluciones hay, pero el plazo dependerá la herencia", sentenció el asesor de Milei.

¿Se sabe qué tiene el Banco Central?

Sí. El activo del Banco Central -además del edificio, los equipos informáticos y los autos- consta de algo de reservas de oro, una enorme cantidad de letras no transferibles del tesoro nacional -supera los 80 mil millones de dólares-, un monto bastante menor de deuda transferible. Y no mucho más.

Luego, están las deudas, el pasivo del Banco Central: la base monetaria, el circulante de billetes y monedas, los encajes bancarios en pesos y en dólares y las leliq, que son pagarés de Banco Central. Hoy equivalen a más de 4 veces la base monetaria. Es un nivel realmente insostenible.

¿Qué son las leliq?

La leliq son para esterilizar el mercado, para sacar los pesos que emite la casa de la moneda. Esa es la intención. Pero el problema viene de largo: se ha emitido muchísimo, se ha esterilizado con ese pagaré, que no es lo normal. Lo normal es que se haga vía venta de activos del Banco Central, no con venta de más pagarés. Y cuando vencen, se cancelan con nuevos pagarés, en vez de con pesos, como correspondería.

Entonces, esa bola de nieve va creciendo, con la tasa de interés, que ya la que se está pagando es del 118% y puede ir para arriba. Junto a esto tenemos la expectativa del público de que podría acelerarse la inflación y la suba del dólar, entonces la demanda de leliq está relativamente cautiva, la demanda real de pesos un poco para la baja, todavía.

El escenario es complicado. Es una deuda enorme, tiende a duplicarse cuatrimestralmente y está integrando hoy el 60 o 70% de los activos de los bancos. Eso es algo que hay que modificar, reducir y luego eliminar. Pero no se puede hacer de golpe, no se puede confiscar ni defaultear, porque provocaría una crisis bancaria.

Por eso , es una bomba de relojería que hay que desarmar con cuidado. Espero que no sea demasiado tiempo porque es una condición necesaria no sólo para la estabilidad y para contribuir a que la inflación deje de destruir el poder de compra de los asalariados, monotributistas y jubilados; sino también para empezar a bajar el costo de capital y contribuir a un programa de estabilización y de crecimiento que hace falta. Si no se reactiva la inversión, no hay manera que aparezcan de la nada apertura de vacantes laborales y puestos de trabajo.