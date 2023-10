Bolsas en súper ciclo alcista: hasta cuándo seguirá el viento de cola

Las bolsas del mundo han protagonizado caídas en las últimas semanas, pero que todavía no anulan la racha positiva en lo que va del año, por lo que el llamado súper ciclo alcista continúa por más que no se sabe por cuánto tiempo más. ¿De qué depende?

Según los analistas técnicos, el mundo está hoy en un nuevo súper ciclo alcista, que comenzó en 2013, siendo el tercero desde 1930. ¿A qué se le llama súper ciclo? Es un período en el que la bolsa sube mucho y durante mucho tiempo, incluso décadas.

El súper ciclo anterior finalizó en el 2000 con el estallido de la burbuja de las puntocom. Desde 2013, cuando comenzó el actual, el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York, referencia mundial para los inversores, acumula ganancias superiores al 500%.

El valor de las compañías se ha multiplicado en los últimos, en lo que los analistas la tercera gran la positiva de ganancias desde 1930.

Ahora bien, todo súper ciclo necesita de motores y combustible para continuar el rally. Por ejemplo, en el caso del primer súper ciclo, fue la posguerra, con la reconstrucción global y especialmente la de Europa y, luego, el “baby boom”. En el segundo súper ciclo fue el renacer económico y político de Estados Unidos de la mano del presidente republicano Ronald Reagan y, posteriormente, la primera fase de la revolución digital, ya con Bill Clinton en el poder que tuvo un papel económico muy positivo.

Qué hay detrás del boom

Y ahora, ¿cuáles serían los impulsores y los frenos en el actual súper ciclo? Por un lado, la Inteligencia Artificial (IA) generativa, que para los expertos marcará la cuarta fase de la revolución digital, generando un fuerte incremento de productividad, que se notará en los resultados de las empresas.

Según investigaciones de las consultoras McKinsey y Capgemini, la IA generativa puede disparar la productividad empresarial entre un 30% y un 47%, y esas mejoras se trasladarán a las cuentas de las empresas y, en consecuencia, al precio de sus acciones.

Un segundo motor sería un descenso moderado de la inflación y, en consecuencia, de las tasas de interés. Es que los efectos de la suba de tasas ya se están dejando sentir en la economía y la inflación se está moderando, por lo que a mediano plazo podría producirse una baja de tasas que ayudaría a las bolsas.

Al respecto, el tercer impulsor está relacionado y se trata de China, en términos de que recupere la senda del crecimiento. Porque se apuesta a que además de generar crecimiento sus exportaciones, ayudarían a frenar todavía más la inflación. El impulso de la economía china es clave para sostener a los mercados globales.

De los tres impulsores, es sin duda la productividad que genere la IA lo que de más fuerza al mantenimiento del tercer súper ciclo. Sin embargo, hay también algunos factores que pueden jugar en contra y podrían sepultar el súper ciclo alcista actual.

Obstáculos en el horizonte

¿Cuáles serían estos obstáculos? En primer lugar, una inflación persistente. En el caso de que la inflación no se modere y no baje, existirá el riesgo de que los principales bancos centrales (FED y BCE) suban de nuevo las tasas de interés o que no las bajen a medio plazo, y que se termine en un período de estanflación, o sea, inflación con recesión.

Otro factor que podría conspirar contra el súper ciclo son los posibles conflictos geopolíticos que están vinculados con el anterior. Si se producen nuevos eventos, seguramente influirán en la inflación como se vio con la guerra en Ucrania. Estos escollos también afectan la dinámica del comercio internacional y pueden además incentivar el proteccionismo.

Hay un tercer elemento a tener en cuenta y es el fin del endeudamiento masivo por parte de la política. En ese caso, si los políticos deciden poner fin al incremento de la deuda, habrá una lógica contracción del gasto público, lo que termina al fin y al cabo frenando el crecimiento económico.

Si bien hoy en día no está claro si el súper ciclo actual continuará o acabará al no ser capaz de superar los tres escollos, hay que tener presente que todos los súper ciclos finalizaron con un período de euforia bursátil, y ese es un elemento clave a tener en cuenta para determinar qué pasa con este súper ciclo.