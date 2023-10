Dolarización, la motosierra anarquista y el desafío a la Constitución

Lamentablemente, el kirchnerismo ha trastocado el orden republicano durante años y ahora aparentemente Javier Milei sigue

el mismo camino. La Constitución es clara en muchos conceptos. Uno de ellos es cuando habla de la moneda y también sobre el Banco Central de La República Argentina. Muchas veces los libertarios se manifiestan a favor de la libertad. Facultad del ser humano que todos queremos y protegemos. Claro que la libertad tiene un límite o un continente y garante de la misma, que es la ley.

Todos estamos por debajo de la ley, es la garantía de igualdad, de la estabilidad, del orden, etc. Saber y respetar las reglas de juego son fundamentales para invertir, para progresar, para vivir en orden y en libertad. Estar por encima de la ley o pretender estar por encima de ella te convierte en un tirano. Ya que la nueva ley es quien se ha puesto por encima de ella.

Dolarizar la economía sacando en su totalidad la moneda nacional es ponerse por encima de la ley, ya que al día de hoy la Constitución Nacional es clara. “Artículo 75.- Corresponde al Congreso, según el inciso 6: Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales y en el inciso 11: Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.”

Tan claro es, que lo dicho y emitido conceptualmente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, la dolarización es inconstitucional. Pero la pregunta que cabe en esta altura de los acontecimientos es ¿para que dolarizar y prescindir de la moneda propia?

Política monetaria y gasto público

En caso de llegar Milei a la presidencia será el disponga sobre la emisión de dinero y el gasto público. Sería el dueño de la máquina de imprimir billetes. Tal vez, con respecto al gasto público no pueda realizar todos los recortes que quiera, por diferentes circunstancias, algunas operativas, otras porque parte de ese gasto pertenece a las provincias, y otros gastos están en cabeza de los poderes como el Legislativo y el Judicial.

La política monetaria la podemos conceptualizar como entendida para regular la economía a través del control de diversos elementos monetarios, como la masa monetaria o los tipos de interés, con la finalidad de lograr diversos objetivos macroeconómicos planteados por el Estado.

En otras palabras, reducir la emisión monetaria o tener solo la emisión necesaria para no producir inflación. O para tener un dinero circulante que represente la riqueza producida y el gasto de ese año. Reduciendo la emisión monetaria o tener solo la emisión necesaria para no producir inflación.

El decidir si se emite más o si se emite menos dinero para cubrir el gasto público, lo decide solo el Presidente. Entonces siendo así ¿Milei tiene miedo de sí mismo de no poder cumplir con la emisión monetaria? ¿Tiene miedo de sucumbir en la tentación de emitir más de los debido? ¿Tiene miedo de sí mismo de no poder darle la independencia necesaria al BCRA? ¿Tiene miedo de su propia personalidad, que tal vez no le deje cumplir sus objetivos? ¿Tiene miedo de hacer un gobierno desprolijo? De nuevo, él sería el único que decide sobre la emisión e independencia.

Siendo así, por qué necesita recurrir a otra moneda en su totalidad, por qué recurrir a la política monetaría de EE.UU. Habría una dependencia de la Reserva Federal de EE.UU. En pocas palabras se perdería no solo parte de la soberanía monetaria, sino también de la autonomía necesaria que requiere cualquier país en ese sentido. Riesgo que conlleva la pérdida de gran parte de la industria y sobre todo de las pymes por los altos costos y por la facilidad de las importaciones, llevando así a la pérdida del empleo.

¿Javier Milei habrá quedado preso de sus propios dichos antes de ser candidato a presidente? Cumpliéndose el Teorema de Baglini ¿se irá echando para atrás en sus decisiones, como ya ha pasado en más de uno de sus dichos? ¿Javier Milei habrá quedado preso de sus propios dichos antes de ser candidato a presidente?

Además de las exclamaciones dadas en el recinto de la Cámara Baja, que a pesar de saber que votar a favor en la reforma a la ley de Impuesto a las Ganancias, sin tener un recorte del gasto público, haría muy posiblemente estallar a la economía en una hiperinflación.

Rematando que esa hiperinflación serviría para que se vayan antes los que están gobernando actualmente. Dichos sumamente peligrosos. Esos mismos dichos en el futuro se lo pueden decir y gestionar a él. Sabido es que Javier Milei no cuenta con las mayorías en ambas Cámaras del Poder Legislativo, necesarias para hacer las reformas que pretende. Tampoco tiene gobernadores para contribuir en el recorte del gasto público.

¿Milei tendría gobernabilidad?

¿A él le pueden decir también que se vaya antes, así retoman el poder los que se encontraban anteriormente? Manifestaciones de un político que es cambiante y poco consistente en sus planteos, que descalifica no solo a pares, sino también jefes de Estado

y líderes religiosos. Que quiere terminar con la casta, pero con los sindicatos manifiesta que se enquisten en sus puestos es un problema que tienen que arreglar ellos mismos y que no piensa meterse ahí. Casta sobre la que, poco a poco, está invitando a diferentes funcionarios a participar en sus filas.

Es por lo menos curiosa esa afirmación, dicha por alguien que quiere tener en sus manos el destino de cuarenta y cinco 45 millones de personas. La verdad que el panorama por esa vereda es bastante caótico y nos da que pensar que la motosierra es anarquista y no se usa para construir en absoluto. Fabián Díaz Robledo

* Fabián Díaz Robledo, abogado.