Cómo poner fin a la inflación en Argentina: "Hagamos lo que hicieron ellos"

La inflación continúa en niveles altísimos y en septiembre aumentó 12,7%, mientras el acumulado de los último doce meses fue de 138,3 por ciento, informó este jueves por la tarde el Indec.

Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora Analytica, analizó la preocupante situación inflacionaria del país en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

“Se esperaba un número más cercano al 11, pero superó incluso el número de agosto, que ya había sido alto”, lamentó Delgado en Tardes de Frente: “Esto habla de un proceso inflacionario que tomó una velocidad que hace que el traslado a precios de las devaluaciones, tanto del dólar oficial como la de los paralelos, sea más rápida y ahora tenemos el gran interrogante de octubre, con esta violenta suba de los dólares financieros, el blue en particular”.

“También está el interrogante de qué va a pasar el 23 de octubre conocido el resultado de la elección. Es una combinación de factores que hacen que uno no pueda ser optimista en materia inflacionaria para lo que viene”, anticipó.

Además, opinó que para octubre “da toda la impresión de que (la inflación) va a estar por encima de este 12,7% complejo que ya vimos”.

Respecto de cómo salir de la crisis inflacionaria en la que se encuentra sumido el país, señaló: “Los países latinoamericanos no tienen inflación, el único país que tiene una inflación bastante más alta que el promedio es Colombia que tiene 9% al año. Hagamos lo que hicieron ellos, básicamente; copiemos, ya está todo inventado. Todos los países latinoamericanos lo han hecho, no sin esfuerzo, y la inflación no es un problema desde hace largo tiempo”.

