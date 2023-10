El Banco Central terminó una de sus peores semanas

El Banco Central de la República Argentina sumó su tercera jornada consecutiva de ventas de dólares. Este jueves, el último de la semana por el feriado de mañana, culminó con U$S 120 millones de saldo negativo. Así lleva en octubre un rojo de U$S 716 millones en el MULC (Mercado Único de Cambios).

El dólar mayorista, bajó unos centavos y cotizó a $349,95. Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a U$S 388,19 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron U$S 147 millones y en el Rofex U$S 1.155 millones.

El BCRA perdió 716 millones de dólares en el mes. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto el dólar blue tuvo una baja moderada y cotizó a $980 para la venta, con una caída de $30. En tanto, los dólares financieros terminaron la jornada con subas. El MEP subió 2% y terminó en torno a los $873, en tanto el Contado con Liquidación (CCL) terminó en $966 con un alza del 1,6%.

Las reservas totales del Banco Central culminaron la jornada de este miércoles con un monto en US$ 25,224 millones, bastante menos que los U$S 26.057 millones de la jornada anterior.