Ahorro en tiempos de dólar blue: qué hacer con el dinero en el mes de las elecciones

“A río revuelto, ganancia de pescadores” o “esperar hasta que escampe”. El refranero popular es amplio y varios se aplican a la actual situación económica y, mientras la economía se frena debido al aumento de la incertidumbre, las personas “comunes” se preguntan qué hacer con su dinero en el contexto actual en el que, por momentos, la información cruzada aturde.

Bajo el supuesto de que los bancos están sólidos y de lo difícil que es tener algún tipo de ahorro en medio de una brutal pérdida de poder adquisitivo, la premisa es “quedarse lo más quieto posible hasta que pasen las elecciones y se pueda ver qué vendrá”, según Daniel Garro, economista de International Value Group,

Sobre este punto, Mercedes Fernández, licenciada en Administración y asesora financiera de emprendedores, expresó que es difícil recomendar en un contexto tan complejo, pero instó a las personas a maximizar su propia tranquilidad en la toma de decisiones. Del mismo modo, Mauro Formini, contador y asesor financiero, recomendó la cautela.

Invertir y comprar

La incertidumbre de los últimos días y un dólar blue a 1000 pesos dirige la mirada a la idea de resguardarse en el dólar. No se trata solamente de ir al mercado paralelo sino de priorizar las opciones de ahorro que estén en esa moneda o den una cobertura lo más sólida posible. “Hay que tener en cuenta que con el dólar no se gana de manera literal, pero sí se obtiene una cobertura”, destacó Formini.

Para los privilegiados que tienen la posibilidad, más que guardar plata hoy la recomendación pasa por gastarla. Es una manera más simple que comprar dólar blue, acceder a los distintos tipos de Fondos Comunes de Inversión (FCI) u otros instrumentos como Obligaciones Negociables (ON) y Cedears.

Los lotes u otras compras son una posibilidad para dolarizarse.

Tal vez ése sea uno de los motivos por los que -pese al freno actual- las operaciones inmobiliarias de lotes y departamentos se movieron bastante en los últimos tres meses, según Estanislao Puelles del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci). “Veníamos de un movimiento nulo, por lo que el que hubo se sintió y tuvo que ver con la opción de resguardo o inversión que muchos todavía ven en los ladrillos”, sostuvo Puelles.

Como la mayoría no puede acceder a la compra de una propiedad, Daniel Garro expresó que una forma de dolarizarse y cubrirse de la inflación es comprar mercadería no perecedera. Stockearse lo más posible hoy, será un gasto extra no solo que no se hará mañana sino que habrá salido más barato.

En esta línea, y a sabiendas de que muchos comerciantes han cerrado sus negocios o no venden hasta nuevo aviso, Mercedes Fernández instó a realizar alguna compra postergada. Esto, dentro de las posibilidades personales, así como de lo que se pueda adquirir por precios razonables.

Los instrumentos dolarizados

“En el contexto actual quedarse dolarizado es clave”, destacó Garro en coincidencia con el resto de los especialistas consultados. En un marco de volatilidad y suba de la moneda extranjera hay que tener en cuenta que más allá del blue o del dólar ahorro (por estos días con dificultades de acceso), se pueden acceder en pesos a bonos dolarizados. Los pesos no son la mejor opción de ahorro hoy.

En este contexto, Formini aclaró que en la actualidad el dólar que se va a pagar es caro porque la demanda también aumenta en momentos complejos, pero sí es una cobertura frente a posibles subas o futuros cimbronazos económicos. Con relación a esto, las ON de empresas con buen historial crediticio o FCI dolarizados todavía son opciones de inversión a los que se puede acceder con pesos.

Otra herramienta es la dolarización a través de los Certificados de Depósitos Argentinos (Cedears), que son formas de invertir en acciones de una empresa que, por lo general, cotiza en la bolsa norteamericana. Se trata de una alternativa para salir del “riesgo argentino” y de adquirir acciones, o parte de ellas, de compañías como Coca Cola y Apple, entre muchas otras.

Son inversiones con diverso tipo de riesgo, por lo que siempre es clave hacer una evaluación previa o buscar una diversificación creciente de los instrumentos de ahorro. Aunque quedó ultra desfasado y nadie lo recomienda, el plazo fijo puede ser una opción para los ahorristas conservadores. “Es preferible eso que una caja de seguridad o los pesos abajo del colchón”, cerró Fernández.