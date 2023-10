En medio de anuncios, medidas y el dólar blue por las nubes, el economista Carlos Burgueño señaló este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM que “si gana Milei” el peso tal cual lo conocemos dejará de existir.

“Estamos en condiciones de afirmar que si gana Milei el peso tal cual lo conocemos no dura un año” analizó y explicó que “la dolarización como medida no es inconstitucional, siempre y cuando haya peso”. Además, adelantó que “esa moneda nacional tendría otro nombre. Deja de existir el peso, se lo va a cambiar por otra moneda cuyo nombre todavía no está”.

Respecto de las nuevas medidas de Sergio Massa, detalló que “hay un acuerdo con China para ampliar el swap por 5 mil millones de dólares de libre disponibilidad, que quiere decir que se pueden usar para intervenir en el mercado del dólar MEP. Con esto solo alcanza para llegar al 22 (de octubre)”.

“Un dólar a menos de $900 alcanza para que el blue no tenga que irse tan arriba”, insistió. Y remarcó: “El swap es plata que le da China a la Argentina, es un préstamo del que no conocemos las condiciones todavía y nos vamos a llevar una sorpresa”.

“Lo que permite al Gobierno es tener dólares que el comercio exterior no está generando. China salva el último tramo del Gobierno de Alberto Fernández”, indicó.

