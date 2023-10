Plazos fijos: ¿hay salida masiva de depósitos?

No queda claro si la recomendación de Javier Milei sobre el retiro de los depósitos a plazo fijo de los bancos disparó o no la corrida cambiaria del día de ayer en una jornada en que el dólar superó los $1.000 o si influenció o no, efectivamente, en el retiro de los ahorros de las entidades bancarias. Sin embargo, levantó una andanada de críticas -incluida la de ADEBA- calificándolo de fomentar la corrida.

Los datos del día de ayer respecto de los depósitos aún no están disponibles, por lo que aún no se puede medir el impacto de la frase, pero lo que sí es cierto es que los plazos fijos en las entidades privadas vienen en un franco descenso desde hace semanas.

En el último Informe Monetario Mensual del Banco Central, se plantea que la caída para todo el mes de septiembre fue del 7% actualizado a precios constantes para el sector privado respecto del mes anterior. Según la entidad, "a pesar de dicha disminución, estas colocaciones se mantuvieron en torno a los niveles máximos de las últimas décadas".

Además, como porcentaje del PBI se ubicaron en el 7,1% en septiembre (0,2 p.p. menos que en agosto).

Los ahorristas prefieren dólares. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el análisis por monto se verifica un descenso generalizado de todos los segmentos. En el minorista (menor a 1 millón) se registró la caída más pronunciada, seguido del estrato de $1 a $20 millones, con variaciones en términos reales de -13,2% y -6,7%, respectivamente. La caída de los depósitos de más de $20 millones rondó el 5,4% y se explicó casi en su totalidad por las menores tenencias de plazo fijo tradicionales de empresas.

Desde hace varias elecciones la incertidumbre electoral ha venido marcando una constante de dolarización de carteras, pero este movimiento habla también de la crisis macroeconómica que vive el país con un Banco Central escaso de divisas.

Además, la tasa de interés bancaria, que hoy está al 118% anual y al 9,83% mensual, evidentemente no alcanzan para pelear contra una inflación que en el último mes de agosto superó el 12% y que tendrá un número similar para la medición de septiembre. Aunque la tasa efectiva anual, en realidad, llega al 208,4%, aun sobre la inflación anual proyectada.

El Banco Central defendió al sistema financiero local. NA

Desde el Banco Central, no obstante, salieron al cruce de las declaraciones del líder de La Libertad Avanza y aseguraron en un comunicado que el "ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia”.

Y puntualizaron que “la política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%".

"La estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventuales situaciones de estrés", concluyeron.