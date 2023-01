Duda: el nuevo foco de tensión que se abrirá con la oposición

A pocos días de empezar el año se dio a conocer la cifra inflacionaria del año 2022, que no superó el 100%. En un año electoral, se generan dudas sobre cómo dejará nuestro país a nivel económico este Gobierno, sobre todo por la deuda. El economista Guido Zack, analizó dicha situación y advirtió la necesidad de un pacto de no agresión entre el Gobierno actual y el futuro.

Zack aseguró que el principal desafío para el Gobierno es asegurar que el sector público pueda seguir financiando el proceso de consolidación fiscal que viene llevando a cabo y que está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Todo año electoral es muy desafiante en ese sentido, ya que la deuda que toma ese gobierno vencerá en el momento que esté el próximo”, afirmó.

En este sentido, según el especialista, para que el Estado pueda colocar esa deuda “debería haber un cierto pacto de no agresión, en el cual el gobierno entrante no ponga en duda que la pagará”.

Por otro lado, destacó que en el caso de que algún referente económico de algún espacio político importante de a entender que no se pagará la deuda, el incentivo es no renovar los vencimientos que va teniendo el sector público. “Si esto sucede, el ministro de Economía se vería en una disyuntiva muy difícil que sería pagar toda la deuda con pesos y posiblemente eso amplíe las brechas, o hacer como hizo el gobierno anterior cuando estaba saliendo, que es hacer algún tipo de reestructuración de la deuda en pesos, que es una situación muy disruptiva. Lo ideal es que haya una lógica dentro del sistema político en el cual no se ponga en duda el pago de la deuda en pesos, ya que no tiene dificultades de ser pagada”, señaló.

El economista se refirió a la situación inflacionaria de los últimos años y señaló que con estos niveles, es muy difícil la recuperación del salario. "La manera de recuperar los salarios reales, más que aumentar los aumentos nominales del salario, es la reducción de la inflación. Es un desafío que va a exceder a este gobierno, y también al siguiente", dijo.

Además remarcó la importancia de un mínimo pacto de no agresión entre las principales fuerzas políticas, sobre todo este año, por el financiamiento del sector público.

“Hay incentivos tanto en el Gobierno actual como eventualmente en la oposición, si es que llega a ser gobierno a partir de diciembre de asegurar el financiamiento al sector público, porque de no hacerlo, el perjuicio no solo va a ser para el gobierno saliente, sino también para el entrante”, cerró.

