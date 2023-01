Juntos por el Cambio embiste al Gobierno y busca anular un impuesto

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la santafesina del PRO, Germana Figueroa Casas presentaron un proyecto de ley para que se derogue el artículo de la Ley de Presupuesto que habilita el cobro de una tasa sobre los pasajes aéreos destinada al servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



"Lo relevante no es el monto del aumento que no supera los 260 pesos sino que el Estado sigue sumando nuevos impuestos que afectan a los ciudadanos y lo hace creando una doble imposición. Vivimos en un país extenso, deberíamos fomentar el transporte aéreo en lugar de encarecerlo", explicó Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas.



Para la legisladora, "la incorporación del artículo 115 generó la existencia de dos tasas de seguridad, algo que podri´a ser cuestionado judicialmente. No hay diferencia entre la tasa de seguridad que cobra la ANAC, que fue rebautizada de 'seguridad operacional', y la nueva tasa de seguridad de la aviación que cobra la PSA; por lo que el resultado es que se cobra un impuesto doble sobre un mismo servicio: garantizar la seguridad a los pasajeros.



"Es fundamental que como Estado garanticemos un sistema de impuestos, tasas y contribuciones ordenado, sin sorpresas, que respeten la ley actual y le de´ al ciudadano previsibilidad para programar su vida econo´mica con estabilidad" concluyó la santafesina.



El proyecto de ley contó con la firma de los diputados nacionales de JxC Ricardo Lopez Murphy, Silvia Lospennato, Mari´a Eugenia Vidal, Eduardo Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Mari´a Sotolano, Gabriel Chumpitaz, Florencia Klipauka Lewtak, Graciela Ocan~a, Ana Clara Romero, Juan Martin y Dolores Martinez.



Además lo avalaron Mari´a de las Mercedes Joury, Virginia Cornejo, Pablo Torello, Claudio Poggi, Susana Laciar, Gabriela Besana, Mari´a Laura Machado, Alejandro Finochiaro, Soher El Sukaria, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y María Luján Rey.