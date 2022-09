Los puntos claves a tener en cuenta luego de la llegada del dólar soja 

Ya establecido el dólar soja, el especialista económico de MDZ Radio Carlos Burgueño remarcó tres puntos claves a tener en cuenta.

Dólar liqui

Burgueño puso punto en “tener en cuenta que es lo que pasa con el dólar liqui y el dólar MEP”. Lo importante es mirar lo que sucede con el contado con liqui, porque es el dólar que tienen en cuenta los importadores a los cuales no les dan los dólares, por ende deben recurrir a él para pagar las importaciones ya que no lo pueden pagar con el oficial porque el Banco Central no se los da.

El mensaje que envió el Banco Central es que gran parte de los dólares que van a ir entrando sobre todo los que van a entrar del BID van a ir para financiar importaciones. "Si el importador que necesita dólares no está yendo al blue y tiene prudencia con respecto al contado con liqui, hay que darle atención a este último”.

La posibilidad de un dólar diferenciado para algunas economías regionales

El economista afirmó que todos los sectores que no pertenecen a la soja, están molestos. Adelantó: "No va haber probabilidades de baja de retenciones. No porque el Gobierno no quiera, sino porque el Fondo Monetario Internacional no quiere por cuestiones fiscales y Sergio Massa por ende, no avanzará. Lo que sí puede haber, sin fecha confirmada es un dólar diferenciado para algunas economías regionales, como la vitivinicultura, probablemente sea de 180".

"Esto tiene que venir con otras cosas, porque no se puede seguir bancando un dólar a $140, estas liquidando a $200 pero financiando a $140- en relación con el dólar soja-, los equilibrios en macroeconomía tienen que ser generales", añadió. Pero advirtió que “para eso hay que esperar a que entren dólares. Lo del ingreso a través del BID de 1.200 millones de dólares le da mayor flexibilidad al Gobierno”.

La "mala praxis2

En cuanto a las decisiones económicas que se están tomando, el especialista remarcó: “si el Gobierno hubiera negociado en marzo o en abril te ahorrabas 5 /6 meses de conflicto, una corrida y en consecuencia 10 puntos de inflación”, concluyó el especialista.