Neumáticos: sigue el conflicto pero Gobierno ve "muy cerca el acuerdo"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, aseguró hoy que la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y los representantes de las empresas "están muy cerca de un acuerdo", pero cuestionó que se negocie "con las plantas tomadas".

Hay que aclarar, sin embargo, que la mirada del Gobierno dista bastante de la que tienen los empresarios. "Ellos suponen que las empresas quieren sacar ventaja en términos de ajuste salarial. Y eso no es así. Entonces vamos a tratar de clarificar esos conceptos", señaló este miércoles Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate.

El empresario agregó: "Si tenemos un gremio dispuesto a razonar en términos matemáticos, soy optimista" en relación de la reunión de hoy. En declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia, el ejecutivo destacó que la voluntad de las empresas "es mostrarle a los trabajadores que van a tener una remuneración por encima de la inflación".

El Sutna, el gremio que conduce Alejandro Crespo, lleva adelante un duro conflicto en demanda de mejoras salariales.

Pero con la negociación aún abierta, no es tiempo de celebrar la fumata blanca. El Gobierno, no obstante, parece tener cierta ansiedad en mostrar que el conflicto se superó.



"Están muy cerca de un acuerdo y se están haciendo esfuerzos de todos lados en un conflicto que ya lleva más de seis meses. Lo importante es no afectar el trabajo de 120.000 operarios, permitir que las exportaciones que hoy tanto necesita la Argentina puedan llevarse a cabo", destacó De Mendiguren esta mañana en declaraciones a Télam Radio.



Sin desconocer el impacto que tiene el conflicto en toda la cadena de valor automotriz y otros sectores vinculados, transporte público, transporte de cargas, maquinaria agrícola, logística, etc. Un rato antes, en declaraciones a radio Metro 95.1, el secretario admitió que la prolongación del conflicto "afecta a toda la cadena de valor", y se refirió al "reclamo de los trabajadores, que tienen un muy buen convenio".

Sergio Massa y José Ignacio de Mendiguren reclaman que la negociación se lleve a cabo sin tomas de fábricas.





Pese a ello, puntualizó: "Es importante que se negocie pero no con las plantas tomadas, que ni siquiera permite salir el stock, lo que hubiese permitido que Toyota trabaje dos días más", remarcó el funcionario.

Efectos colaterales

El conflicto “nos preocupa porque tiene un impacto importante en la cadena automotriz ya que el sector neumáticos tiene dos mercados, el de reposición (gomerías) y como proveedores de la cadena automotriz”.



En relación a la industria automotriz, explicó que “hace dos semanas promulgamos la ley donde la productividad del sector logra que este año el objetivo de producción estuviera cercano a los 600.000 autos con casi más de la mitad para exportar”.

La industria automotriz comienza a sufrir la falta de neumáticos para despachar vehículos a plaza.





El titular de Industria estimó que "es muy baja la conflictividad en la industria, además el índice de desocupación es 6,9%, aunque es distinto si el salario alcanza o no". No es lo que ocurre en el sector neumáticos, sin embargo, que atraviesa un conflicto que ya lleva un semestre.

En qué punto está el conflicto

La conducción del Sutna, que lidera Alejandro Crespo, y las empresas de la actividad retomarán hoy las negociaciones en el Ministerio de Trabajo en procura de resolver un conflicto que lleva varios meses, luego del cuarto intermedio acordado el lunes pasado ante la ausencia de acuerdo.



Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el martes que el Gobierno habilitará las importaciones de neumáticos si durante la reunión de hoy no se resuelve el conflicto sindical en las fábricas del sector. Además, pondrá a disposición de las terminales automotrices el stock de piezas incautado en la Aduana “para que puedan seguir produciendo”.